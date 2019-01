El aviso de la Policía sobre la seguridad de los juguetes Solo si cumplen estos requisitos serán aptos para que los más pequeños se diviertan ANA SOLÍS Jueves, 3 enero 2019, 15:59

Ya vienen los Reyes Magos. Sus Majestades de Oriente se preparan para traer a los más pequeños sus juguetes favoritos, pero atención, porque no todos son lo bastante seguros para que los niños se diviertan.

La Policía ha advertido a través de su perfil de Twitter sobre los requisitos que tienen que cumplir los juguetes para que los pequeños no corran ningún peligro al manejarlos.

«¡Ojo con los regalos de los más peques». Es importante que se preste atención y se respeten las recomendaciones de edad, así como a los juguetes que contengan piezas pequeñas, para evitar posibles atragantamientos.

Muy importante también es que si los centros de juegos, muñecos o juguetes interactivos funcionan con pilas estén bien tapadas,para así evitar en todo momento el más mínimo contacto con ellas.

Por último, nada de juguetes que no presenten la inscripción CE (certificado de Conformidad Europea), el número de lote, la serie y el modelo, con ellos no solo se podrá conocer los datos del fabricante para cualquier reclamación, si no que es una garantía de que el producto ha pasado los controles de seguridad europea, necesarios para que esté en el mercado.