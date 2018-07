Bad Bunny deja Twitter tras su polémica en Oviedo

«Somos un establecimiento de señoras». Con esta sencilla explicación pretenden poner fin a la polémica suscitada el lunes las responsables de la peluquería ovetense que se negó a hacer la manicura al cantante que en la noche del lunes ofreció un concierto en Gijón. Trabajadoras de la empresa explicaron que el artista entró a solicitar este servicio y se le explicó que la «política» del establecimiento es «no atender a caballeros. No somos un local unisex», señalan. El artista ha borrado la publicación donde denunció lo ocurrido y ha cancelado su cuenta de Twitter.

Desde la peluquería ovetense defienden que en todo momento se trató «con educación, como a cualquier persona que entra», al cantante y que se le ofreció una alternativa. «Se le ofreció otro local unisex donde podían atenderle», afirman las trabajadoras. La sorpresa para ellas llegó después, cuando el cantante subió a su perfil de Instagram una publicación quejándose por la negativa de la peluquería a hacerle la manicura y en la que cargaba contra la empresa. «Entre las siete y media y las ocho, hora a la que cerramos, nos estuvieron acosando por teléfono. No sé si eran fans o quién era, pero llamaban cada dos por tres».

Bad Bunny publicó un encendido mensaje en el que cargaba contra el establecimiento. «Nada, solo les quería contar que ando muy contento por España disfrutando mi gira y que fui a este apestoso lugar para hacerme las uñas (manicura más pintarlas) y me dijero que no por ser hombre. Jajaja. Real. No sé qué pensar, pero me parece muy, muy, muy lamentable», señalaba en una publicación que en poco más de una hora alcanzó los 207.000 «me gusta» y que el cantante ya borró ayer.