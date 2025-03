«Esto lo cambia todo y habrá que ver si estamos en condiciones de pasar a la fase 3»

P. ALONSO OVIEDO. Domingo, 31 de mayo 2020, 03:19 Comenta Compartir

«Habrá que ver cómo evoluciona la situación en los próximos días y habrá que ver si estamos en condiciones de pasar a la fase 3». El rebrote de COVID-19 detectado en la residencia de El Carmen, en Gijón, ha puesto en alerta al Principado. Y, aunque esto no significa que Asturias no tenga previsto avanzar en la desescalada, lo cierto es que, con la situación actual, «todo cambia», tal y como confirmó ayer el presidente, Adrián Barbón, que apela, «ahora más que nunca, a no bajar la guardia» y a extremar las precauciones.

Partidario de agotar el plan de desescalada, de prolongar el estado de alarma y de mantener los plazos entre fase y fase de quince días, «que son los que permiten detectar rebrotes», Adrián Barbón pidió reflexionar sobre qué hubiese sucedido si el Principado hubiese adelantado el cambio de fase una semana, «como se nos pedía», recordó, surgiendo un rebrote como el que se ha detectado. «Esto lo cambia todo», insistió. Y, por lo tanto, «toda prudencia es poca».

Asturias tiene previsto pasar a la fase 3 el próximo día 8 y, aunque algunos sectores habían pedido avanzar más rápido, Barbón instó a «ir caminando paso a paso», recordando que el Gobierno «ha intentado gestionar esta crisis con la lógica de la prevención, con los pies en la tierra y con la seriedad de prevenir antes que lamentar».

«Somos conscientes de que hay que activar la economía, pero tenemos que hacerlo con condiciones de seguridad», señaló. Porque «lo peor que podríamos hacer, la mayor amenaza para la economía asturiana en estos momentos, sería avanzar demasiado deprisa y que esto significara un rebrote incontrolable que obligase de nuevo al confinamiento», advirtió.

El jefe del Ejecutivo asturiano compareció ayer en rueda de prensa telemática para informar, entre otros asuntos, de este rebrote de coronavirus que ha afectado a un total de 19 personas, 15 residentes y 4 profesionales y del que se sabe, a falta de las conclusiones de la investigación epidemiológica que se está llevando a cabo, que afectó primero a una trabajadora y que el virus «vino de fuera», ya que el pasado 28 de abril las pruebas de COVID-19 realizadas a todo el personal y a los residentes dieron negativo. Asimismo, Adrián Barbón confirmó que ya se han comenzado a producir los traslados de un total de 38 residentes a otros centros sanitarios, como el Hospital de Cabueñes o al centro de referencia estatal para personas con discapacidades neurológicas de Langreo, el Credine. Respecto a la posibilidad de que puedan surgir nuevos brotes, Barbón no lo descarta y mostró su «preocupación por algunas imágenes vistas estos días». Por este motivo, insistió en pedir a los ciudadanos que «no bajen la guardia». Que utilicen la mascarilla, mantengan la distancia de seguridad y se laven con frecuencia las manos. Por ahora es la única «vacuna» que tenemos, recordó. Lo que ha sucedido «nos tiene que hacer reflexionar. El virus sigue entre nosotros», advirtió.

Antes de concluir la rueda de prensa, el jefe del Ejecutivo asturiano trasladó «el respeto y cariño» por las víctimas y de nuevo expresó su intención de organizar un acto de reconocimiento a todas ellas cuando sea posible sanitariamente, en condiciones de seguridad y al que pueda asistir la ciudadanía.

Asimismo, y como ya había adelantado durante el acto con el que dieron comienzo los diez días de luto en memoria de los fallecidos por COVID-19, Adrián Barbón recordó que el Principado está estudiando la manera de que quede un recuerdo, «un memorial permanente», para que lo sucedido haga a los asturianos de dentro de cien años ser conscientes de la época histórica que nos tocó vivir.