«La barra es lo que le da vida al bar»

Era su primer negocio de hostelería tras una vida dedicada a la fabricación de ahumados en Madrid. Los dos primeros años fueron complicados, pero pronto Alfonso Gil padre y hijo, así como la pareja de este último, María Ángeles de Cos, dieron con la tecla adecuada y lograron convertir su local, El Latino, en uno de los establecimientos de referencia tanto para llaniscos como para visitantes. Y es que si por algo se caracteriza esta cafetería abierta a la avenida de México de la capital del concejo es por ser punto de encuentro de los padres y madres que acaban de dejar a sus hijos en el colegio, de los grupos de chavales que toman algo mientras se cuentan su día, de propietarios de segundas residencias que se reencuentran con los suyos y de familias de turistas que se preparan, con un buen desayuno, para afrontar un día de playa o montaña.

«Lo cogimos hace dieciocho años de traspaso de un restaurante italiano que apenas estuvo un año abierto», rememora Alfonso padre, ya retirado. Y recuerda cómo «el porche aún estaba sin terminar». En un primer momento, los nuevos propietarios mantuvieron la idea de sus predecesores, con la terraza y la parte frontal dedicadas a cafetería y el interior a restaurante, pero no funcionó. «En Semana Santa y verano no dábamos abasto y decidimos quedarnos solo con la parte de cafetería para poder dar un buen servicio», explican. Y lo consiguieron. Con un café en el que ponen especial mimo, «tanto a la hora de comprarlo como al hacerlo», unas cañas tiradas «como en Madrid, con calma para que tenga la cantidad de carbónico adecuada» y aperitivos durante todo el día en una época en la que se solían limitar a la hora del vermú, la familia pronto se ganó el respeto y aprecio de sus vecinos, así como muy buenas críticas por parte de quienes estaban de paso.

La buena marcha del negocio permitió contratar de forma indefinida a siete personas -además de Alfonso y María Ángeles-, pero la irrupción del virus, reconocen, les dejó completamente descolocados. «Nos dimos cuenta de que el músculo financiero de este tipo de negocios es prácticamente nulo y, aunque las administraciones han ayudado, el futuro es totalmente incierto», lamentan.

Por el momento han podido sacar del ERTE a tres de sus trabajadores, pero las limitaciones impuestas por el estado de alarma impiden prever cuándo se reincorporarán todos. «La barra es fundamental, es lo que le da vida al bar, y si tenemos que tener a la gente a dos metros no es lo mismo», apuntan. No obstante, no se resignan y siguen dispuestos a recuperar aquella normalidad de amigos viendo el fútbol en sus tres grandes pantallas, familias y amigos poniéndose al día y los parroquianos habituales leyendo uno de sus muchos periódicos.