Un concejal de Torrelavega se ducha en mitad de un pleno por videollamada: «¡Decidle algo!» Bernardo Bustillo dice que no siente que tenga que pedir disculpas por haber salido sin ropa en el vídeo y pone a disposición de su partido su cargo EFE Viernes, 3 julio 2020, 11:15

En mitad de un pleno, y por un descuido, el concejal del Ayuntamiento de Torrelavega Bernardo Bustillo apareció desnudo en mitad de un pleno telemático. En las imágenes se puede ver cómo el concejal se está en la ducha mientras sus compañeros no dan crédito a la escena. «Decidle algo a Berni. Decidle algo rápido, por favor. ¿No se le puede desconectar o algo?», se escucha en unas imágenes que desde el consistorio se dio orden de borrar, pero que se han filtrado a medios locales.

El concejal ha defendido su acción y ha explicado que aprovechó los últimos minutos del pleno, que coincidían con el turno de ruegos y preguntas, para ducharse pensando que la cámara estaba apagada y así poder llevar a su hija al colegio antes de irse a trabajar. Su intención, sostiene, era no perderse tampoco el final del pleno.

Después de que las imágenes se hayan hecho virales, Bustillo ha remitido una carta a su formación en la que asegura estar tranquilo y lamenta que alguien se haya podido sentir molesto con las imágenes difundidas, porque asegura que no era su intención.

«Por mi profesión -entrenador de natación- he pasado media vida semidesnudo y nunca me ha avergonzado la desnudez, ya sea ajena y mucho menos la mía», ha detallado, a la vez que destaca que no siente que tenga que pedir disculpas por haber aparecido sin ropa en el vídeo del pleno telemático.

«Creo que no constituye un hecho delictivo, poco ético o deshonroso, más allá del error de creer que la cámara estaba desconectada», afirma Bustillo, además de reiterar que la situación le parece «algo intrascendente» a pesar de que a algunos les puede resultar una falta de respeto.

«Hoy, como cada día, mi cargo está a disposición de mi partido. Sin embargo, no podría dejar de lamentar que el fin de mi vida política, que siempre he considerado transitoria, tenga que ver con mi desnudez, que en el fondo no es para tanto», asegura en su carta.

Al final de la misiva reflexiona sobre «si realmente una cuestión tan trivial como esta debe ser eje de valoración política y centrar el debate sobre los asuntos públicos», para contestarse con: «Honestamente, creo que no».