Bienvenido, míster pudiente Un grupo de turistas escucha explicaciones de un anfitrión en una plaza. / R. C. Disfrutar del Prado a solas, ver una capea o visitar a un lutier son algunas propuestas para quien puede pagarlo ANTONIO PANIAGUA Lunes, 25 noviembre 2019, 03:10

Es posible recorrer España y adentrarse en lo desconocido. Eso sí, cuesta dinero. Más allá de las ofertas de sol y playa, de los bailaores impostados y las paellas que parecen engrudo, existen planes pensados para el turista acaudalado y ávido de experiencias auténticas. Viajes a la medida ideados para viajeros difíciles de contentar. Son clientes un tanto caprichosos, lo han visto todo y casi nada les sorprende.

El de los viajes selectos para turistas con buena chequera es un sector llamado a crecer. No en vano, el viajero que se apunta a estos planes suele gastar como mínimo en cada visita unos 5.000 euros. Es codiciado por las agencias del sector porque lleva a cabo entre dos y tres viajes al año, según un informe de ObservaTUR. Por añadidura, este negocio para gente pudiente resiste mejor la crisis que el destinado a clases de ingresos más modestos.

¿Qué se puede enseñar a una persona que se ha recorrido medio mundo y quiere tener vivencias insólitas? De muestra un botón. Madrid & Beyond invita al extranjero a hacer una inmersión en la vida rural y plantarse en un pueblo recóndito de la sierra de Grazalema (Cádiz) para charlar con un pastor que hace artesanalmente un queso soberbio. Esta agencia trabaja sobre todo con ciudadanos de EE UU y Canadá, y en menor medida con clientes de Australia. «El estadounidense es exigente al tiempo que agradecido. No quiere solo que le reservemos una habitación de hotel y le hagamos un traslado desde el aeropuerto, que eso lo hace todo el mundo. Quiere conocer el país a fondo, disfrutar de experiencias únicas y que le abran las puertas a lugares que están cerrados al público en general», dice Óscar Soler, director de Madrid & Beyond, firma que organiza viajes en España y Portugal.

Al calor de los hoteles exclusivos que se han construido recientemente en España y de la pujanza de la gastronomía, el turismo de alta gama pasa por un momento dulce. Los usuarios de estos servicios no son necesariamente derrochadores, conciben el lujo de otra manera. Ser tratado a cuerpo de rey no significa llenar la bañera de champán carísimo, pero sí gozar de todas las comodidades. El cliente no solo tiene la razón, sino que sus deseos son órdenes. Pide atención permanente en todas las fases del viaje, no esperar largas colas para subir al avión, ser recibido personalmente por alguien que es mucho más que un conductor que le aguarda con un cartel tras aterrizar. Lejos de todo eso, el turista de postín demanda, y así se le procura, un anfitrión. En definitiva, la aventura ha de ser impecable, sin contratiempos ni fallos.

Si la familia, la pareja o el grupo de amigos se acercan a una sociedad gastronómica del País Vasco, le recibe su presidente. Si van a un museo de arte, les instruye un catedrático. Si desean conocer una ciudad, un cicerone de sobrados conocimientos se la muestra. Si visitan un tablao flamenco de Sevilla, se congregan en un bar casi secreto del barrio de Triana que ni siquiera conocen muchos autóctonos y donde músicos de prestigio amenizan la velada. «Una vez tuvimos como cliente al fabricante de guitarras de Lenny Kravitz y le sumergimos de lleno en el mundo del flamenco y la guitarra española, le llevamos a conocer a un lutier, un artesano que hace poco más de diez instrumentos al año y normalmente esquiva las visitas. Para lograrlo echamos mano de nuestros contactos», cuenta Soler, que remacha: «Son cosas que no salen en TripAdvisor».

No necesariamente quienes se desplazan en estos viajes son ultrarricos.Raramente se inscriben matrimonios jóvenes, pero sí parejas de recién casados con dos o tres bodas anteriores y que desean celebrar su enlace con un viaje inolvidable. Tampoco es raro que se cierren museos (El Prado lo hace fuera del horario al público) y palacios «Hemos hecho visitas privadas al palacio La Cartuja de Valldemosa, en Mallorca, y a la Sagrada Familia».