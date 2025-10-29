Cuenta atrás para el Black Friday: las fechas clave para aprovechar los descuentos Dos días después del viernes negro llegará el Cybermonday con sus grandes rebajas en compras 'online'

P. Álvarez Gijón Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:33 Comenta Compartir

La llegada de noviembre supone la cuenta atrás para el Black Friday y con ello, el inicio de las compras navideñas. El viernes negro es una de las mejores oportunidades para que los Reyes Magos y Papá Noel vayan adelantando la adquisición de sus regalos para aprovechar las rebajas en una infinidad de productos.

De origen estadounidense, el 'Black Friday' es siempre un día después de Acción de Gracias, una de las celebraciones más populares del país norteamericano. Por tanto, este 2025 cae el viernes 28 de noviembre.

No obstante, es cada vez más habitual que los descuentos comiencen varios días, e incluso semanas, antes. Por tanto, conviene comenzar a ir revisando los precios de los productos que más nos interesen.

Cybermonday 2025

Después del 'Black Friday' llegará el Cybermonday, jornada en la que se ofrecen grandes descuentos en compras 'online'. Este año será el 1 de diciembre, aunque como en el caso anterior también se espera que haya grandes ofertas antes de esta fecha.

Temas

Black Friday