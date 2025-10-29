El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una tienda de Gijón anuncia descuentos por el Black Friday. Arnaldo García

Cuenta atrás para el Black Friday: las fechas clave para aprovechar los descuentos

Dos días después del viernes negro llegará el Cybermonday con sus grandes rebajas en compras 'online'

P. Álvarez

Gijón

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:33

Comenta

La llegada de noviembre supone la cuenta atrás para el Black Friday y con ello, el inicio de las compras navideñas. El viernes negro es una de las mejores oportunidades para que los Reyes Magos y Papá Noel vayan adelantando la adquisición de sus regalos para aprovechar las rebajas en una infinidad de productos.

De origen estadounidense, el 'Black Friday' es siempre un día después de Acción de Gracias, una de las celebraciones más populares del país norteamericano. Por tanto, este 2025 cae el viernes 28 de noviembre.

No obstante, es cada vez más habitual que los descuentos comiencen varios días, e incluso semanas, antes. Por tanto, conviene comenzar a ir revisando los precios de los productos que más nos interesen.

Cybermonday 2025

Después del 'Black Friday' llegará el Cybermonday, jornada en la que se ofrecen grandes descuentos en compras 'online'. Este año será el 1 de diciembre, aunque como en el caso anterior también se espera que haya grandes ofertas antes de esta fecha.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un juzgado dicta una orden de detención contra Jesús Martínez, propietario del Real Oviedo, y Gerardo Cabrera
  2. 2 Herido un joven que circulaba en patinete en Gijón al chocar con un vehículo
  3. 3

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  4. 4

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  5. 5

    La historia de una asturiana: «Desperté con medio cuerpo paralizado y llamé a un amigo en lugar de al 112»
  6. 6 Un conductor de 70 años choca contra una valla en Valentín Masip, en Oviedo, y hiere a tres peatones
  7. 7 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl
  8. 8 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  9. 9

    Ourense 4-2 Real Oviedo: otro bochorno y ridículo azul en la Copa del Rey
  10. 10 Dos puentes y cuatro fines de semana largos en Asturias: así queda el calendario laboral de 2026 en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cuenta atrás para el Black Friday: las fechas clave para aprovechar los descuentos

Cuenta atrás para el Black Friday: las fechas clave para aprovechar los descuentos