Lo que tu boca necesita para deslumbrar: dientes arcoíris Llevar la boca multicolor se volverá tan popular como llevar las uñas pintadas EL COMERCIO Sábado, 3 noviembre 2018, 10:45

Tras la moda de colocarse los llamados grills (o protectores de dientes) de oro o con brillantes (Madonna, Katy Perry o Miley Cyrus ) ahora Instagram intenta convencernos de que teñirse los dientes de colores ya es el último grito en cosmética.

«Esto es algo que se irá convirtiendo en algo habitual, como sucedió con los tatuajes», afirma en una entrevista a 'The New York Post' David Silverstein, el creador de la marca Chrom Temporary Tooth Polish, la firma de maquillaje dental que está detrás de esta moda. Silverstein está convencido de que llevar la boca multicolor se volverá tan popular como llevar las uñas pintadas. «Chrom es como el esmalte de uñas para los dientes», afirma. Y pretende convencernos de que es una gran idea «embellecer» nuestra sonrisa con tonalidades pastel como «Sunshine», «Fairy Dust», «Mint» o «Pretty in Pink». «Tenemos muchos colores diferentes y queremos que experimentéis, que no temáis: mezclad y divertíos. Después de todo, el maquillaje no es para encajar, es para destacar», se puede leer en su web.

Su intención es que nos coloreemos los dientes a juego con las uñas o el color de nuestro cabello. Y se ha quedado tan pancho. «Es una idea brillante», ha declarado con «humildad» Silverstein. Y asegura que sus sonrisas «arco iris» ya se ven habitualmente en los festivales de música.