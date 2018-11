Bonoloto del lunes 26 de noviembre de 2018 La recaudación del sorteo ha ascendido a 2.665.134,50 euros EUROPA PRESS Lunes, 26 noviembre 2018, 22:49

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 26 de noviembre de 2018, ha estado formada por los números 18, 37, 39, 40, 48 y 49. El número complementario fue el 43 y el reintegro, el 9. La recaudación del sorteo ha ascendido a 2.665.134,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 2.500.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos y Complementario) existen cinco apuestas acertadas que han sido validadas, una en la administración de Loterías no 78 de Zaragoza, situada en calleDomingo Ram, 25; una en el Despacho Receptor no 29.880 de Zapateira (A Coruña), situado en Calle La Haya, 1; una en el no 57.220 de Oviedo (Asturias), situado en Calle San Pedro Mestallón, 7 y dos en el no 98.615 de Torres de la Alameda (Madrid), situado en Pza. del Sol, 21.