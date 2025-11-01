El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Gilson es conocido por liderar el ministerio Som do Monte, que busca difundir mensajes religiosos a través de la música. R. C.

En Brasil se reza a las cuatro de la mañana

Influencers religiosos ·

Dos millones de personas siguen en directo las oraciones de Frei Gilson, un fraile católico con más de once millones de seguidores en instagram

Alin Blanco

Alin Blanco

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:53

Comenta

Un imperio religioso se alza en las redes sociales brasileñas con un fraile católico a la cabeza. Gilson da Silva Pupo, más conocido como Frei ... Gilson, acumula 11 millones de seguidores en Instagram y 8,5 en Youtube, y sus publicaciones más populares son justamente las que mayor sacrificio requieren. Cada día a las cuatro de la mañana este religioso de 38 años retransmite en directo una hora de rezos y oraciones que más de dos millones de brasileños siguen fervientemente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  2. 2 Susto en Gijón al incendiarse la cocina de un restaurante en Fomento
  3. 3 El PP lanza «Barbie Charrán, el regalo estrella de esta Navidad» que dice que «habla y miente como el de verdad»
  4. 4 El Sporting no podrá utilizar su tercera equipación ante el Mirandés
  5. 5 Herida una madre y su hijo de dos años en un accidente en la autopista el Huerna
  6. 6 Fallece Isabel Baragaño, presidenta de las antiguas alumnas de la Asunción en Gijón
  7. 7 La lesión de Loum agita las oficinas del Sporting de Gijón
  8. 8 Descontento vecinal en Sotrondio: ¿Será la fachada del Teatro Virginia un nuevo nuevo Ecce Homo?
  9. 9 Salud intensifica su guerra contra la gripe: estos son los puntos donde te puedes vacunar sin cita previa en Asturias
  10. 10

    Amazon plantea despedir 1.200 trabajadores en España: estos son los centros afectados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio En Brasil se reza a las cuatro de la mañana

En Brasil se reza a las cuatro de la mañana