En México La terrible foto que publica una madre de su hijo que sufre bullying La camiseta del pequeño, ensangrentada / FACEBOOK Las fotos muestran que el menor tiene su camiseta con manchas de sangre, producto de supuestos golpes de sus compañeros EL COMERCIO Gijón Domingo, 14 abril 2019, 11:09

Una terrible caso de bullying ha conmovido México y Latinoamérica. A través de su Facebook, una madre publicó imágenes de su hijo, víctima de bullying en la escuela. Las fotos muestran que el menor tiene su camiseta con manchas de sangre, producto de supuestos golpes de sus compañeros.

Sucedió en la escuela primaria 'Tierra y Libertad de Morelos' (México) y al ver el estado en que llegó el menor, la madre no dudó en sacarle fotos y denunciar el caso a las autoridades. La historia se viralizó y desde el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos anunciaron que van a intervenir en el caso.

En el texto que acompaña las desgarradoras fotos de la camiseta del chico manchada con sangre, la madre, que no quiso revelar su identidad y que tapó el rostro del menor en las imágenes, indicó: «Tolero muchas cosas, pero esto simple y sencillamente 'NO'. El día de hoy, lunes 8 de abril, mi hijo salió de la escuela primaria 'Tierra y Libertad' con la camiseta toda ensangrentada. Me comentan mamás de otros grupos y del grupo de mi hijo, que es víctima de bullying por parte de sus compañeros… Tengo testigos del hecho y estoy muy enojada porque podrán hacerme a mí lo que quieran, pero con mis hijos nadie se mete. Llegaré hasta las últimas consecuencias», escribió.