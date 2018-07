Buscando a 'Nanuk': la intensa campaña para encontrar a un perro perdido en Asturias Los dueños del animal, desaparecido en la playa de Cueva de Luarca desde el 28 de marzo ofrecen mil euros de recompensa EL COMERCIO Gijón Jueves, 26 julio 2018, 19:47

Buscando a 'Nanuk'. Así se llama la intensa campaña lanzada en redes sociales por una familia que quiere encontrar a su perro, perdido desde el pasado 28 de marzo en la Playa de Cueva, en Luarca. Desde que anunciasen su desaparición han sido muchas las muestras de apoyo que han recibido y por eso no cesan en su luchar por encontrar 'Nanuk', y hasta ofrecen 1.000 euros de recompensa para quien logre hallarlo. No pierden la esperanza.

Los dueños han compartido en Facebook un entrañable dibujo jugando y piden que si alguien tiene algún tipo de información o lo ha visto, se ponga en contacto. Además añaden en su mensaje que «no vale para monta ni para peleas. E un perro que sufrió mucho antes de ser adoptado con miedos y medicación para su cadera».

Esta es la historia de 'Nanuk'

«Nanuk es un pequeño de 26kg de peso, mestizo de labrador y American pitbull terrier, con poquitos meses entró a la protectora de Maricopa County, en Phoenix (Arizona, EEUU). De allí fue donde tras un largo periodo fue adoptado y llevado a su nuevo hogar (Amane y Alex) donde se le dio todo el amor y cariño que se merecía, tras un tiempo viviendo en Arizona 'Nanuk' viajó a España, donde empezaría su nueva vida en Burgos junto con Alex y su familia. 'Nanuk' y yo hemos vivido infinidad de viajes juntos desde Arizona hasta California, hemos recorrido infinidad de caminos y montañas juntos. Y estas iban a ser nuestras primeras vacaciones en España juntos, pero por desgracia se truncó y Nanuk despareció una noche de marzo corriendo asustado de la casa rural donde nos alojábamos, un perro de ese tamaño no puede evaporarse de la noche a la mañana, y no es posible que no se le haya visto en 15 días por ningún lado. Desde aquí ruego a quien sepa algo de él, que nos lo comunique y que nos lo den de vuelta, nanuk tiene problemas de cadera y debe tomar sus pastillas, así como su familia estamos deseando que vuelva a casa».

Los teléfonos de contacto en caso de se tengan noticias del perro son el 676 830 413, el 600 706 371 y el 655 330 728 . Las personas que puedan aportar algún dato también pueden dirigirse a la Guardia Civil de Luarca.