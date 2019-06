«Ahora busco estabilidad y tranquilidad» José Manuel Zapico, en el parque de Sama donde se crió junto a la pandilla que aún hoy conserva y donde ya se visualiza «de güelito». / JUAN CARLOS ROMÁN El líder de CC OO de Asturias traza planes con su nueva pareja y desconecta de la rutina en clase de yoga | José Manuel Zapico ya se ve ejerciendo «de güelito» en el parque de Sama, donde juega con sus hijos: «El que tiene cinco años dizme que ye de la UGT» AZAHARA VILLACORTA Domingo, 9 junio 2019, 03:28

Casi todo el mundo lo llama 'Zapi'. Menos su madre, viuda y octogenaria, que aceptó a regañadientes y reburdiando irse a vivir con él en enero, aunque «ahora está contenta». La única que lo llama José Manuel y la que más sufre con «la exposición pública» del secretario general de Comisiones Obreras de Asturias, José Manuel Zapico (Langreo, 42 años). El pequeño de sus tres hijos. «Fui el descuido de la familia porque mi hermano mayor, que está trabajando en FCC en Arabia Saudí, me saca quince años, y el segundo, que tristemente falleció hace dos de un cáncer, me sacaba once», cuenta este paisano como una torre desde su 1,82 de estatura.

Fue gracias a él, a Aurelio, que el pequeño 'Zapi' se recuerda «siempre defendiendo alguna causa»: «Él era el que me regalaba libros de Octubre del 34, de la guerrilla... y discos de Nuberu». Así que de la militancia en la Juventud Comunista pasó a la Secretaría General del sindicato en el Nalón. Y, de allí, a la dirección regional de la central, en 2017 y con un proyecto para ocho años. Dos mandatos.

Gracias a su hermano y, claro, al aire que se respiraba en Sama. A «jugar en el parque Dorado, en el que estabas con hijos de mineros, de la Duro, de Ensidesa... Donde todavía se respiran valores de solidaridad, de justicia, de lucha, de pelear por aquello en lo que uno cree». Su sitio en el mundo. «Es el lugar en el que nace todo para mí. Se dice que la infancia es la patria y yo crecí en ese parque, con una buena pandilla de amigos que sigo manteniendo. Allí empecé a andar en bicicleta con mi hermano, allí enseñé a montar en bici a mis hijos, que tienen ocho y cinco años, y allí me veo de güelito». Dos guajes que lo hacen muy feliz y que aún «no entienden muy bien» a qué se dedica papá, pero que ya bromean. A saber de dónde lo sacan: «El pequeñu dizme que ye de la UGT».

Así que su mayor aspiración es «verlos crecer», además de «formar un proyecto» con su actual pareja. «Ahora es eso lo que busco: estabilidad y tranquilidad». Un objetivo al que están contribuyendo las caminatas («ayer todavía hice la ruta del colesterol») y el yoga. Porque los lunes y miércoles, si la agenda se lo permite, lo verán haciendo saludos al sol en la sede del sindicato en Oviedo. «Resulta que el comité de empresa de Comisiones reivindicó tener un espacio para poder hacer ejercicio y yo lo vi como una oportunidad de salir de la tensión permanente que te exige el sindicalismo, con mucho conflicto y mucha responsabilidad».

Por eso no dudó y se metió de cabeza en un grupo en el que es el único chico. «Me gusta mucho. Me relaja. Los nombres de las posturas todavía no los domino, pero hago lo que me mandan. Se pone la monitora, lo hace, y yo, copio», se ríe este hombre que también aprende «todos los días» a ser feminista: «Aspiro a serlo. Lo intento. Y es complicado porque en la sociedad en la que vivimos se asumen muchos roles patriarcales».

Es el nuevo estilo sindical. Nada que ver con el «altivo» Villa y aquella «red clientelar» que viciaba toda la Cuenca. «Que pague y bien pagado, porque hizo mucho daño al sindicalismo». Y es que a 'Zapi' no le extrañó el barrenazu del tigre de Tuilla. Ni eso ni que «el adversario, desde la derecha económica, lo utilizase para desprestigiar una labor muy digna de miles de personas».

La suya, como todas, encierra contradicciones. Por ejemplo, echar muchas más horas de las que fija el convenio: «Me gusta lo que hago. Para mí no es un trabajo». Y, cuando todo termine, volverá a su puesto de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Caso, a donde llegó tras opositar. «Y, mientras opositaba, echando sidra en una sidrería de Sama»: «Se me daba bien. Me gustaba la hostelería. El problema son las condiciones de curro, que hacen que no puedas tener un proyecto de vida». El suyo, de momento, es la defensa de los trabajadores. Y pintan bastos: «Se avecina algo gordo. Estamos a las puertas de una nueva reconversión».