El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Dos menores migrantes pasean por la calle. EP

Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes

22 chavales han sido entregados a sus padres con el correspondiente cese de tutela en Tarragona y el fraude a la Seguridad Social asciende a 1.589.747 euros

I. Juez

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:52

Comenta

La Policía Nacional ha desarticulado una red de fraude en el sistema de protección de menores migrantes en Tarragona que seguía un patrón de abandono deliberado por sus progenitores para obtener ayudas y recursos del Estado. La operación se ha saldado con 30 detenidos y 22 chavales entregados a sus padres con el correspondiente cese de tutela.

Las investigaciones se iniciaron en 2023 al detectar familias que traían a sus hijos a España con visados de turismo tipo C. Una vez en territorio nacional, eran abandonados intencionadamente cerca de comisarías y centros de menores. Siguiendo instrucciones de sus padres, estos se declaraban en situación de desamparo para activar el sistema de protección y ser ingresados en centros, informa en un comunicado el cuerpo de Policía.

El objetivo principal era que las instituciones públicas asumieran los costes de manutención, educación y salud, a la vez que se facilitaba el camino para una futura reunificación familiar y así poder obtener permisos de residencia para los menores. Como resultado de esta operación, se han localizado 124 expedientes de jóvenes en centros de protección que cumplen con estas características, y 109 han sido analizados. El resultado de las investigaciones se salda con un fraude a la Seguridad Social de 1.589.747 euros.

La Policía Nacional ha identificado dos perfiles de familias implicadas en este fraude. En primer lugar, eran progenitores con un poder adquisitivo medio-alto y múltiples visados Schengen, que abandonaban a los menores y regresaban a su país manteniendo visitas programadas a los centros. La segunda tipología, incluía a padres con menor capacidad económica que, tras instruir a sus hijos, permanecían en España y mantenían contacto telefónico con ellos.

Finalmente, los padres han sido detenidos por presunto abandono de menores, favorecimiento de la inmigración ilegal y fraude a la administración. Las investigaciones continúan activas porque se están cuantificando los gastos de estos jóvenes mientras estuvieron bajo tutela de la Administración y para el resto de expedientes que se están analizando.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incendio forestal en el Monte Areo, en Gijón, obliga a evacuar a los vecinos a un polideportivo: «Esto es una locura, un infierno»
  2. 2 Detenida por realizar tratamientos estéticos en su casa de Gijón pese a carecer de titulación
  3. 3 Serena Williams da su primer paseo por Oviedo
  4. 4 Estampado contra el Museo del Ferrocarril en Gijón
  5. 5

    «La gente que sale de Alcampo invade nuestro carril de salida»
  6. 6

    El Hospital de Cabueñes, pionero en Asturias en una técnica quirúrgica para eliminar tumores de piel
  7. 7 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas
  8. 8 Nuevas ayudas en Asturias para los gastos del carné de conducir de personas desempleadas: requisitos y plazos
  9. 9 En busca de auroras boreales: lo que debes saber para verlas en Asturias
  10. 10 Amaral actuará en Avilés en el único concierto de su gira en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes

Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes