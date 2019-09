¿Puede la cafeína quitar el dolor de cabeza? Hay una creencia generalizada de que la cafeína puede eliminar el dolor de cabeza pero, ¿qué hay de cierto en esta afirmación? TAMARA IZQUIERDO Miércoles, 4 septiembre 2019, 10:10

Los dolores de cabeza no son plato del gusto de nadie, mucho menos si llegan a ser incapacitantes o limitantes. Existen remedios naturales para aliviarlas migrañas pero, ¿es cierto que la cafeína ayude a eliminar el dolor de cabeza?

El café, el té, los refrescos de cola, el chocolate o las bebidas energéticas, además de crear adicción, tienen en común que cuentan con cafeína en mayor o menor medida. Muchas personas no pueden arrancar por la mañana hasta que no se toman su café, incluso dos o tres, de hecho, de entre las bebidas y alimentos con cafeína, el café es el que se ha estudiado como agente que minimiza los dolores de cabeza en algunas personas, frente a refrescos y bebidas energéticas que podrían empeorarlos.

Efectos de la cafeína

La cafeína es un alcaloide que estimula el cerebro y el sistema nervioso que actúa inhibiendo varios receptores de un neurotransmisor llamado adenosina que está íntimamente relacionado con el dolor de cabeza. Además de limitar este neurotransmisor también favorece la liberación de sustancias como la dopamina o la norepinefrina que aumentan la concentración, la sensación de bienestar, estimulan la memoria y mejoran el estado de ánimo, por este motivo hay tantas personas café lovers o adictas al café y que no pueden empezar la jornada hasta que no se han tomado al menos una taza de este alimento antioxidante.

Muchos de los analgésicos que se utilizan para el dolor de cabeza contienen dosis de cafeína. Los dolores de cabeza que cursan con inflamación en el riego sanguíneo pueden mitigarse gracias a la cafeína ya que ayuda a que las venas se contraigan y a aliviar tensiones.

Tan efectiva como un medicamento

Un estudio de la Clínica Diamond Headache de Chicago (EEUU) concluyó que la cafeína por sí sola puede ser tan efectiva como los medicamentos destinados a aliviar los dolores de cabeza aunque la duración del efecto sería menor que la de los analgésicos ya que el efecto de la cafeína para mitigar las migrañas sería de entre cuarenta y cinco minutos a una hora y media.

En la investigación el 58% de los sujetos que sufrían dolores de cabeza sentían alivio al tomar cápsulas de cafeína, incluso experimentaban una mejoría más rápida que con los analgésicos o calmantes tradicionales. Tomar cafeína sería una solución para aquellas personas que no toleran bien los medicamentos o prefieren no tomarlos, aunque podría no ser lo más recomendable para pacientes con problemas cardiacos o de hipertensión. ¡Consulta siempre a tu médico!

No te excedas

Aunque algunas personas aseguran que la cafeína les produce migrañas, el secreto suele estar en la dosis adecuada, que varía de una persona a otra. La cafeína, como decíamos antes, es vasoconstrictora, reduciendo la inflamación de los nervios que originan el dolor de cabeza o migraña, por lo que ayudaría a aliviar el problema pero un exceso podría ser fatal y tener el efecto contrario.

Si consumes entre una y dos tazas de café al día podrás beneficiarte de sus propiedades pero no te excedas en la cantidad de café, tomar entre 4 y 6 tazas al día supondría una sobreestimación que podría causar dolores de cabeza como efecto colateral. Opta por endulzantes naturales como la miel, el aceite de coco o la canela y evita el azúcar. Como en todo, en la dosis está el veneno.