Dos puentes y cuatro fines de semana largos en Asturias: así queda el calendario laboral de 2026 en España El BOE publica el calendario laboral de 2026, con 9 festivos comunes para toda España

Los españoles podrán disfrutar este 2026 de catorce días festivos de los que nueve serán comunes en todo el territorio nacional, dos los determinará cada ayuntamiento y uno cada comunidad autónoma. Los otros dos festivos quedarán establecidos por los gobiernos autonómicos, que podrán sustituir el descanso del lunes siguiente a las fiestas nacionales que coinciden en domingo por la incorporación de otras que les sean tradicionales. Así queda estipulado en una resolución de la Dirección General de Trabajo publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que recoge el calendario laboral en España para 2026. De esta forma, en Asturias habrá dos puentes, el de Semana Santa y el de diciembre, y cuatro fines de semana largos en mayo, octubre, noviembre y diciembre. No tendrán tanta suerte en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, donde únicamente será festivo el Viernes Santo, así que el jueves será día laboral.

Festivos nacionales comunes en toda España en 2026 1 de enero (jueves) Año Nuevo

6 de enero (martes) Epifanía del Señor

3 de abril (viernes) Viernes Santo

1 de mayo (viernes) Día del trabajador

15 de agosto (sábado) Asunción de la Virgen

12 de octubre (lunes) Fiesta Nacional de España

1 de noviembre (domingo) ( *) Fiesta de Todos los Santos

8 de diciembre (martes) (**) Día de la Inmaculada Concepción

25 de diciembre (viernes) Natividad del Señor

(*)El festivo del 1 de noviembre pasa al lunes 2 en: En Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Navarra

(**) Día de la Constitución: el festivo del 6 de diciembre (domingo) pasa al lunes 7 en: En Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Navarra

El primer festivo de 2026 en toda España llegará el jueves 1 de enero (Año Nuevo). Tampoco serán días laborales el martes 6 de enero (Epifanía del Señor), el viernes 3 de abril (Viernes Santo), el viernes 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), el sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen), el lunes 12 de octubre ( Fiesta Nacional de España), el domingo 1 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos), el martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) ni el viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor).

Además... 2 de abril (jueves) Jueves Santo. Festivo en toda España menos en Cataluña y Comunidad Valencia

Existen otros festivos comunes que las comunidades autónomas pueden desplazar a otro día. Así ha ocurrido con el jueves 2 de abril (Jueves Santo), que será festivo en toda España menos en Cataluña y Comunidad Valencia, pero no con el martes 6 de enero, el día de Reyes, que todas las comunidades han decidido mantener.

Todos los puentes en 2026

Dónde habrá puente en Semana Santa en 2026

La Semana Santa de 2026 cae del 30 de marzo al 5 de abril, aunque el único festivo común a todas las comunidades autónomas será el 3 de abril, Viernes Santo. Además, todas las autonomías, incluida Asturias, excepto Cataluña y la Comunidad Valenciana tendrán puente ese fin de semana ya que el jueves 2 de abril también será festivo.

Dónde habrá puente en diciembre de 2026

Hay nueve comunidades autónomas que podrán disfrutar del puente de diciembre en 2026 porque el festivo del Día de la Constitución (6 de diciembre), que cae en domingo, pasa al lunes, día 7 y se junta al martes 8, Día de la Inmaculada Concepción. Además de en Asturias, ocurrirá en Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Navarra.

Fines de semana largos

Casi todos los trabajadores podrán disfrutar de al menos cuatro fines de semana largos en todas las comunidades: el 1 de el viernes 1 de mayo (Fiesta del Trabajo); el lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), el lunes 2 de noviembre (el Día de Todos los Santos pasa del domingo 1 al lunes 2 en En Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Navarra) y el viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor).

Hay que tener en cuenta que el 3 de abril será festivo por el Viernes Santo y casi todas las autonomías, salvo Cataluña y Comunidad Valenciana, habrá un puente de cuatro días, tendrán fiesta el Jueves Santo (2 de abril), por lo que habrá puente de cuatro días. Además, en siete comunidades (Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana) este puente será de cinco días, puesto que han decidido dar también como festivo el lunes de Pascua (6 de abril).

Festivos autonómicos y locales

Entre las facultades reconocidas a las comunidades autónomas se encuentra también la posibilidad de sustituir el descanso del lunes siguiente a las fiestas nacionales que coinciden en domingo por la incorporación de otras que les sean tradicionales, así como la opción de celebrar San José (19 de marzo) o Santiago Apóstol (25 de julio) en su correspondiente territorio.

Así, 2026 contará con un total de 14 días festivos, de los que uno será autonómico y dos serán locales, fijados por cada ayuntamiento. En cuanto a los festivos autonómicos, los trabajadores del Principado disfrutarán del martes 8 de septiembre, Día de Asturias.