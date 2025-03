Cambia Avilés aplaude el plan de movilidad y el resto de los grupos duda de alguna medida

Y. DE LUIS AVILÉS. Domingo, 20 de diciembre 2020, 02:36 Comenta Compartir

El plan de movilidad que el equipo de gobierno socialista presentó el viernes al resto de los partidos de la Corporación no ha tenido el mismo recibimiento entre los distintos grupos. La portavoz de Cambia Avilés, Tania González, mostraba ayer su satisfacción con las propuestas que recoge que, según indicó, «comparte nuestras líneas y dibuja un proyecto de ciudad muy ilusionante en el plazo de diez años».

Defendió que la movilidad se diseñe priorizando al peatón que es el que ocupan «la mayoría del espacio en el centro de la ciudad». A la vez recordó que su partido viene criticando «el nefasto servicio de autobús, con itinerarios ilógicos y precios caros», por lo que celebró que el plan de movilidad «vaya a darle completamente la vuelta». A la vez que también se potencia el uso de la bicicleta con nuevos carriles.

Aún así, ve complicaciones en llevar a la práctica algunas medidas como las relacionadas con el transporte urbano porque «son líneas privadas». González pidió que se cree una mesa de movilidad sostenible en la que tengan cabida todos los actores implicados.

Por su parte, el concejal del Partido Popular, Jorge García, también puso en duda la ejecución de algunas medidas porque «todo esto está en barbecho, dependemos de otros para llevarlo a cabo y no se ha hablado todavía con ellos». Se refirió en este sentido al proyecto para modificar la práctica totalidad de las líneas de autobuses. «Ojalá se consiguiese, pero de nada nos sirve decir que queremos unas líneas de quince minutos y luego no apostamos por ello con inversiones reales como nos sucedió ya este verano». Para el edil popular, «parece que lo único que pretenden es peatonalizar el centro de la ciudad, pero eso no es un plan de movilidad».

En Ciudadanos, el edil José Luis Ferrera dijo que su partido espera «tener pronto el documento porque es muy amplio y habrá que estudiarlo con más detalle». Durante dos horas los técnicos fueron desgranando su contenido en la reunión del pasado viernes y en los próximos días se sacará a información pública. En todo caso, Ferrera consideró que «a priori parece ambicioso y recoge alguna de nuestras peticiones como los caminos escolares seguros o la vuelta al doble sentido en la calle Concordia de Versalles y no recoge otras como el aparcamiento de Feve, que parece ser que prefieren que siga siendo un aparcamiento pirata». Cree además que «es importante aclarar plazos de ejecución, financiación y competencias, porque el Gobierno del Principado tiene bastante que decir en muchos aspectos».

La portavoz del grupo municipal de Vox, Arancha Martínez Riola, también se mostró crítica con algunas medidas como la ubicación de los aparcamientos disuasorios que cree que «no cumplen las expectativas». Añadió que «la privación de aparcamientos gratuitos puede ser muy lesivo económicamente» y defendió también la urbanización del de Feve. Como PP y Ciudadanos, recordó que el Consorcio tiene la competencia sobre el transporte y que el Ayuntamiento debe comprometerse económicamente.