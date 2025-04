«Está todo controlado»

FERNANDO MIÑANA Lunes, 30 de diciembre 2019, 02:24 | Actualizado 03:35h. Comenta Compartir

Es el reloj más famoso de España y Jesús López-Terradas, de 75 años, el hombre encargado de su puesta a punto para que cuando todo el país esté mirándolo, esta Nochevieja, se pueda cumplir sin problemas la tradición de comerse las doce uvas con el cambio de año. La cita será mañana, a medianoche, y él es el único que no puede faltar a la misma: Jesús accionará 28 segundos antes de la medianoche una palanca que hará caer la bola del reloj de la Puerta del Sol de Madrid. Entonces un repique dará paso a los cuartos -donde siempre hay alguno que se adelanta- y, después, a las doce campanadas, los tañidos más escuchados del año en toda España. El mecanismo de la bola es independiente y solo se utiliza en esta fecha. Antaño caía a las 12 horas para anunciar que era mediodía, pero esos tiempos ya han pasado.

Jesús viene de una estirpe de relojeros: su bisabuelo, su abuelo, su padre, su tío y un hermano lo son. Un oficio heredado que no tendrá continuidad en sus hijos. Estos días, como viene haciendo desde hace 23 años, ha estado ultimando la puesta a punto del reloj para que no dé ningún sobresalto, una tarea que comparte con Pedro y Santiago Ortiz, con los que brindará cuando se hayan cerciorado de que todo ha funcionado como lo que es, un reloj. El 90% de las piezas del engranaje son originales y, a pesar de su antigüedad, apenas provocan un atraso de unos pocos segundos cada mes, una minucia. Jesús, que de joven se debatió entre el oficio familiar y ser ingeniero industrial, tiene su propio negocio en Relojería Losada, donde reparan relojes antiguos, y aseguraba ayer que «todo está controlado» para las campanadas. «Tengo la seguridad plena de que el reloj funcionará bien. Es una máquina y puede fallar, pero no es probable», tranquiliza. Cuenta el relojero que «mis compañeros y yo venimos todos los sábado por la mañana para remontar las pesas que están en su parte más baja. Además, revisamos la máquina, la limpiamos y la engrasamos», detallaba a Europa Press.

Ayer se dedicó a comprobar que el sistema de la bola funciona bien, probándolo varias veces. También se colocaron los micrófonos y se probó el sonido, que mañana por la noche se amplifica para toda la plaza y para enviar la señal a radios y televisiones. Para el relojero «es un orgullo» estar al cargo del reloj más conocido de España. «En este oficio, como en todos, lo importante es que puedas trabajar en lo que te gusta. Para nosotros es una satisfacción ver relojes funcionar, que todo vaya bien», explica. Y más uno como este. 153 años tiene el reloj de la Puerta del Sol. Fue construido por José Rodríguez Conejero, conocido como Losada, que era dueño de una relojería en el 155 de Regent Street, en Londres, donde vivía exiliado. En 1863 aceptó el encargo del Ayuntamiento de Madrid y el 19 de noviembre de 1866 el reloj fue inaugurado por la Reina Isabel II. Las esferas tuvieron que ser reparadas tras sufrir daños en la Guerra Civil. Y ahí sigue, haciendo pasar el tiempo y saliendo por la tele cada Nochevieja.