El 'cara a cara' de Lucía Etxebarría y Cristina Seguí en Twitter por el juicio contra Ana Julia Quezada Lucía Etxebarría y Cristina Seguí. Ambas han protagonizado un cruce de comentarios en la red social que está dando mucho que hablar EL COMERCIO Gijón Lunes, 9 septiembre 2019, 22:28

El juicio contra Ana Julia Quezada por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz está suscitando un sinfín de análisis y comentarios. Algunos los firman personajes conocidos, como la escritora Lucía Etxebarría, que hoy ha protagonizado un comentado cara a cara en Twitter con Cristina Seguí, fundadora de Vox.

Todo comenzó con una publicación de Seguí: «Comienza el juicio contra la asesina de niños, Ana Julia Quezada. Se enfrenta a una condena de prisión permanente revisable. Durante esta semana habrá recordar cómo feministas y muchos medios llegaron solidarizarse y a calificarla de «víctima del sistema»». Sus palabras fueron contestadas rápidamente por Etxebarría, quien escribió «No encuentro a una sola feminista o medio que se solidarizara con ella o que la llamara víctima del sistema. ¿ Los puedes señalar con nombres y apellidos».

Querida @CristinaSegui : No encuentro a una sola feminista o medio que se solidarizara con ella o que la llamara víctima del sistema. ¿ Los puedes señalar con nombres y apellidos= https://t.co/wAwn3t8i4u Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) September 9, 2019

Seguí no tardó en responder y lo hecho con una contundente respuesta en la que ha utilizado un tuit previo de la escritora. En él, exponía: «Tenemos un menor que había manifestado que no quería estar con la novia del padre. Aún así, es la novia del padre la que le viste, es la novia del padre la que le viste, y el padre le deja a solas con ella. »Porque en España los hombres no se suelen ocupar de sus hijos«.