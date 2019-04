¿Te acuerdas de Carlos Blanco, el niño superdotado de 'Crónicas Marcianas'? Carlos Blanco, de niño y en la actualidad Todavía hay mucha gente que le sigue reconociendo tras su éxito en televisión EL COMERCIO Gijón Lunes, 22 abril 2019, 09:51

Carlos Blanco es hoy un profesor de Filosofía con tres carreras, que habla siete idiomas, ha publicado 19 libros y, desde hace varios años, es el miembro más joven de una asociación de mentes brillantes, la World Academy of Art and Science, una asociación de sabios fundada por Albert Einstein.

Blanco, que en la actualidad tiene 33 años y un coeficiente de 160, hizo sus pinitos en televisión con solo 12 años como colaborador del programa 'Crónicas Marcianas', donde no dejaba de sorprender por su forma de hablar y el enorme dominio que demostraba en diversas materias.

Son muchos los que aún le recuerdan con enorme cariño junto a Javier Sardá en uno de los programas de mayor éxito de la televisión española.

A los 21 años ya era licenciado en Filosofía, Teología y Químicas. Además de los siete idiomas que domina, tiene conocimientos de árabe, latín, egipcio, griego, hebreo y copto.

Su gran motivación, desde bien pequeño, fue Egipto. Ana Rosa Quintana supo de tal portento y lo sacó en su programa, por entonces 'Sabor a ti'. Días después, Ramon Mainat lo invitaba a 'Crónicas marcianas'. «En principio iba solo para un día, para una entrevista, y me quedé casi dos años», se congratula.

Aún ahora de vez en cuando le reconocen y le piden un selfi. Y él acepta con amabilidad.

Su experiencia televisiva no acabó en 'Crónicas...'. Después trabajó en dos concursos culturales de Cuatro: 'El gran quiz', con Núria Roca, donde hacía de jurado, y '20p', junto a Josep Lobató. «Fue el último test para ver si quería estar en televisión o no». Y fue que no. «Ahora hago participaciones puntuales, como entrevistas o algún debate de La 2, pero un programa me exigiría mucha dedicación», dice. De hecho, cada año recibe más de una oferta que debe rechazar.