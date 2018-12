«Que ya no me llamen gorda, por favor»: lo que pide a los Reyes una niña víctima de bullying Ha sido su hermana quien ha compartido en las redes sociales la carta escrita por su hermana pequeña EL COMERCIO Gijón Jueves, 20 diciembre 2018, 22:17

Faltan días para que los más pequeños despierten el próximo 6 de enero ansiosos por abrir los regalos más esperados. Sin embargo, algunos deseos nada tienen que ver con juguetes ni con ningún artículo que pueda ser envuelto con papel y un bonito lazo.

Es el caso de la niña que ha escrito una carta a los Reyes Magos con un deseo que no debería pedir ningún niño, dejar de recibir acoso por parte de sus compañeros de clase.

La pequeña escribió en un papel su deseo: «que ya no me llamen gorda, por favor». Ha sido su hermana quien lo ha compartido en redes sociales con el siguiente mensaje: «Esto es lo que ha pedido mi hermana para Navidad. No tengo palabras», reconomía la joven.

Esto es lo que ha pedido mi hermana para Navidad.

No tengo palabras de verdad... pic.twitter.com/ycLZ2WUX23 — Hollywood🎬 (@nastump) 17 de diciembre de 2018

Lo que no se esperaba esta chica es que su tweet llegaría a tantas personas que, conmovidas por la historia, decidieron enviarle numerosos mensajes. Algunos de ellos, coontando que habían pasado por la misma situación:

DIOS, cariño te creo y sé cómo te sientes. A mi hija sus propias amigas le hacían tanto daño que hasta intentó suicidarse para no ir al instituto. Lo que yo sufrí al verla casi muerta por culpa de una falta de educación por parte de los padres a esas niñas, no se lo doy a nadie — Mari Carmen (@xxmaricarmenx) 19 de diciembre de 2018

Dejé la E.S.O porque me insultaban. Sufría muchísimo. Además, los profesores me mencionaban en clase diciéndome que iba a ser una fracasa ,sin estudios. Al día de hoy puedo decir que pude graduarme en la universidad y soy feliz pero, esos años no se olvidan. — ✨Ainara✨ (@Ainaraleka) 19 de diciembre de 2018

La chica, sorprendida por el alcance de su publicación, también quiso agradecer las muestras de apoyo recibidas: