Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»

Juan Cano Málaga Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:37 Comenta Compartir

Lo que más sorprende de la carta enviada por los padres de la víctima de una violación grupal en Málaga, publicada por el diario SUR, no es lo que dice, sino lo que calla. No hay resentimiento ni exabruptos ni todas las palabras de trazo grueso que podrían salir por la boca de unos progenitores que tratan de sostener a su hija, una joven de 18 años que está inmersa en un trauma que sólo pueden comprender ella y las mujeres que han pasado por lo mismo.

«Somos los padres de la chica que fue violada en grupo a la salida de una discoteca de Málaga», arranca el escrito, remitido a Diario SUR. «Eso son palabras -continúa-, pero llamo a los ciudadanos a pensar en lo que pueden sentir unos padres cuando te llaman por la noche para ir al hospital y a la policía porque han violado a tu hija».

Los padres están convencidos de que los presuntos agresores -hay tres jóvenes en prisión por estos hechos- llevaron a la chica a un descampado siguiendo un plan preconcebido. «Nuestra hija ha caído en una trampa, una trampa montada por tres individuos, una trampa con un 'modus operandi' bien definido», expresa la carta.

Rechazan por completo la versión de los investigados, que se escudaron en que fue una relación consentida: «Por supuesto, estos individuos, por llamarlos de alguna forma, van a intentar desacreditar la versión de nuestra hija... Siempre lo mismo, siempre la misma defensa, 'estaba de acuerdo' ¿Cómo una chica de 18 años puede estar de acuerdo en realizar las fantasías sexuales o más bien pulsiones animales de tres individuos que, al parecer, no es su primera actuación? (sic)».

Pese a la situación por la que están pasando, han querido aprovechar la misiva para dar las gracias a los profesionales que han intervenido en el caso. «La Policía Nacional ha actuado de forma excepcional, tanto a nivel del trato como a nivel de la investigación. El personal del hospital que ha realizado los exámenes ha tenido un comportamiento humano y profesional», exponen.

Los progenitores describen el difícil momento que está atravesando la joven: «Solo queda la víctima, la víctima que queremos proteger. Se encuentra en un estado de depresión con secuelas muy importantes a nivel psicológico. No puede hacer vida normal, tiene tratamiento médico y por supuesto psicológico».

Por último, piden que no se use el caso de su hija bajo una consigna política. Su anhelo es que nadie más pase por algo así. «No queremos que estos hechos sean utilizados con fines partidarios. Queremos que por lo menos esto sirva para que no le pase igual a otras chicas». Los padres cierran su escrito destacando la «valentía» de su hija por haber denunciado los hechos, «porque es un proceso muy difícil, pero necesario». Y sentencian: «Vamos a ayudarla y apoyarla en todo lo que podamos, esperando que pueda volver a una vida normal lo antes posible. Queremos justicia para nuestra hija, que no ha hecho nada más que ser joven y encontrarse en un mal sitio y en un mal momento».