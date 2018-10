Las cartas del hijo mayor de Juana Rivas: «No sé qué le pasa a mi padre, tengo mucho miedo» Juana Rivas. Describe la convivencia con su padre «como una peli de miedo» LEO RAMA Martes, 23 octubre 2018, 15:49

El Centro de la Mujer de Maracena remitió el pasado domingo, 21 de octubre, un informe al Ministerio de Asuntos Exteriores para justificar la nueva negativa de Juana Rivas –que ya ha sido condenada a cinco años de cárcel por sustraer a sus hijos– a entregar a sus hijos al padre, al que otra vez ha denunciado por el último episodio de presunto maltrato hacia los menores. El informe recoge diversos documentos, como un parte médico de lesiones referente al hematoma que habría descubierto la madre en la espalda del niño pequeño. Además, se recogen tres misivas manuscritas en las que el mayor de los hermanos describe la convivencia con su padre «como una peli de miedo»

El testimonio directo de los menores hasta ahora no había trascendido. 'ABC' reproduce a continuación con la máxima fidelidad posible los extractos de las tres cartas firmadas por el menor de 12 años tras editar faltas ortográficas y algunas confusiones idiomáticas en las que se mezclan expresiones de la lengua italiana con la española. En estos textos, el niño detalla continuos episodios de violencia física y psicológica por parte del padre.

«Hola, os quiero explicar lo que me pasa desde que nací con mi padre y mi hermano», comienza uno de los textos dirigidos a un remitente indeterminado: «Cada día me llama mierda, no valgo nada, soy un gusano asqueroso, me agarra las muñecas de los brazos, me pega tortazos, empujones... y a mi hermano lo abandona y le amenaza haciéndole creer que todo es normal».

