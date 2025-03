En casa de Valentín del Fresno

CARMEN DEL SOTO Domingo, 20 de diciembre 2020, 01:58 Comenta Compartir

Solamente unos tramos de escalera separan el estudio del pintor Valentín del Fresno de su domicilio particular, ese en el que crecieron sus hijos y que ahora comparte únicamente con su esposa, Charo Alonso. Aunque siempre con ellos y sus nietos presentes, pues no hay rincón en la casa en la que no aparezcan fotos familiares y recuerdos de efemérides celebradas en el transcurso de los años.

Oriundos ambos del concejo de Piloña, se asentaron en Gijón poco después de contraer matrimonio, trabajando él como escaparatista en La Gloria y El Barato. Almacenes de referencia en el Gijón de los años 60, al igual que Galerías San Bernardo, por donde también pasó antes de abrirse camino como comercial a cargo de distintas representaciones en sectores tan dispares como puedan ser la moda y la iluminación. Incluso llegó a vender material fotográfico, siendo fruto de tal actividad la colección de cámaras analógicas que atesora.

A la par que todo esto, iba creciendo su afición por la pintura, a la que dedicaba su tiempo libre. Al principio haciendo óleos, para descubrir, por consejo de su amigo Marola, la técnica de la acuarela que ya no abandonaría.

Captar el paisaje asturiano y la vida cotidiana y plasmarlos diluyendo colores en agua se convirtió en su especialidad, contándose por muchos miles las reproducciones de sus obras a través de los almanaques, lo que le proporcionó la gran popularidad de la que goza a día de hoy. Su último proyecto ha sido visitar los 31 'Pueblos Ejemplares' premiados por la Fundación Princesa de Asturias, para pintarlos. Del resultado dará cuenta una exposición que espera que llegue a buen fin este año próximo.

Reflejo de su vena artística es el aire que se respira en su entorno. Con cuadros de Marola, Manchón, Magdalena, Orosia, y José Luis Díaz -al que considera el acuarelista asturiano con más futuro-, entre otros. Un retrato de Charo, obra de Enguix, preside el salón en el que se han repartido óleos y acuarelas según la pared, pintada en amarillo crema. Para el descanso se ha optado por un sofá chaise longue en marrón y un juego de sillones orejeros tapizados con un estampado floral.

En la última reforma, recibidor y pasillo se han pintado en verde primavera, optando por la iluminación a base de óculos en toda la casa. También se intervino en el dormitorio principal, añadiéndole vestidor y baño propio, con puerta que independiza todo ello del resto de la vivienda.

El matrimonio coincide en el gusto por el coleccionismo y, así, mientras los dedales, las cajas y las jarras son cosa de ella, él reúne benditeras, cámaras y libros de arte. Se suman a ellos una escultura de San Valentín en piedra arenisca; otra, en fibra, de la Santina, obra de Cristina Carreño, que se ha colocado sobre una reproducción del retablo de la iglesia de San Lorenzo realizado por Pablo González; y una imagen de Santa María de Valdediós, el monasterio cisterciense de Villaviciosa.