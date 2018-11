Casey Anthony: Estados Unidos no le perdona el asesinato de su hija Casey fue detenida en 2008 por el asesinato de su hija. Finalmente, fue puesta en libertad por falta de pruebas EL COMERCIO Gijón Domingo, 11 noviembre 2018, 23:28

Casey Anthony fue acusada en el año 2008 de haber acabado con la vida de su hija, que solo tenía dos años. A pesar de ser puesta en libertad por falta de pruebas, la opinión pública se le echó encima.

Fue la madre de Anthony la que alertó a la Policía de no haver visto a su nieta desde hacer más de 30 días. Además, la señora afirmaba que el coche de su hija Casey, la madre de la joven, «apestaba» como si «un muerto hubiera estado allí», lo que terminó de despertar las sospechas de la mujer.

Casey solo tenia 22 años cuando cuando fue arrestada. La mujer echó toda la culpa a la niñera, asegurando que había sido ella la que se quedó con la pequeña en la noche del 9 de junio. Además, Casey cambió de versión repetidas veces en su relato. Se excusó de no haber acudido a la Policía diciendo que estaba «muy asustada» y no quería dar «ninguna pista» a los secuestradores.

Casey no convenció a los investigadores

Sus explicaciones no convencieron a los agentes y en octubre de 2008, la joven fue acusada de asesinato en primer grado a pesar de que ella siempre mantuvo su inocencia. El cuerpo de la pequeña apareció muy próximo a la vivienda familiar, oculta en una sábana blanca dentro de un cubo de basura que se encontraba en el bosque.

La cara de la pequeña estaba totalmente cubierta por cinta aislante. Según los investigadores, para evitar que la niña chillase. El forense determinó que la niña había sido asesinada, aunque fue incapaz de esclarecer las causas.

Estados Unidos no olvida el terrible caso de Casey Anthony. El veredicto del juez no dejó indiferente a nadie. El juez responsable del caso, el magistrado Belvin Perry, dictaminó que no había «evidencias» ni «pruebas concluyentes» de que la joven hubiera matado a su hija. Esta decisión provocó las críticas de la opinión pública y que Casey se convirtiera en «la mujer más odiada de los Estados Unidos», como explican desde el programa DKISS.

El crimen de la pequeña Casey es, todavía hoy, un misterio de lo más truculento. Es posible que nunca se sepa si la niña murió de manera accidental o si, como apuntaban los indicios, fue su madre quien la mató.