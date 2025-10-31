El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El cementerio de Banduxu, en Proaza, adornado estos días por la fiesta de Todos los Santos. M. Rojo

Banduxu, la aldea de las veintisiete tumbas

Como cada año, los vecinos de Banduxu, en Proaza, decoran con flores el cementerio, en el que cuando alguien muere ocupa el lugar del enterrado más antiguo

Miguel Rojo

Miguel Rojo

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 06:21

Comenta

Los blasones de las familias Miranda, Bandujo y Tuñón vigilan desde lo alto de la torre circular del pueblo un territorio en el que pinos, ... castaños, hayas y robles ganan poco a poco la batalla a las praderas de esta loma oculta entre las montañas de Proaza. Banduxu (o Bandujo, Vandugio en la Edad Media) –una pequeña aldea en la que el tiempo, les aseguro, pasa más lentamente– muestra al cielo, como cada año por estas fechas, sus coloridas tumbas con motivo de la festividad de Todos los Santos. Sobre su tierra oscura, como manda la tradición desde hace siglos, echan una capa de borra de café para hacerla casi negra sobre la que se colocan pétalos y flores, dando forma a cuidados motivos geométricos. Así se ha hecho siempre, ya no hay nadie vivo que recuerde cuándo empezó la tradición.

