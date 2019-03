«El Rey es cercano, muy majo y un poco alto» Ainhoa Gallo Pellitero muestra a Felipe VI su trabajo. / casa real Felipe VI recibió en el Palacio del Pardo a la gijonesa Ainhoa Gallo Pellitero, representante asturiana del concurso '¿Qué es un rey para ti'? JOSÉ LUIS GONZÁLEZ Gijón Martes, 12 marzo 2019, 03:27

Un tablero de madera sobre el que se puede ver una figura de plastilina del Rey sujetando un paraguas con los colores de la bandera española bajo el que se cobijan los españoles, representados por las diferentes comunidades autónomas. Gracias a este trabajo, la gijonesa Ainhoa Gallo Pellitero, de 14 años, pudo conocer ayer a Felipe VI durante una audiencia que se desarrolló en el Palacio del Pardo, en Madrid. Un encuentro que sorprendió a la joven estudiante gijonesa, representante asturiana del concurso '¿Qué es un rey para ti?'.«Me encontré con un rey muy cercano, majo, amable y un poco alto», señaló Ainhoa Gallo Pellitero, aún con los nervios de la cita en el cuerpo.

Hace meses que se sabía ganadora. El pasado junio su trabajo fue elegido para representar a Asturias en este concurso, un proyecto que representa al Rey en su papel de«protector» de los españoles. «La idea surgió de la nada. La verdad es que no me esperaba el premio», relata. Su madre, Patricia Pellitero, confirma que tanto ella como el padre de la joven nada tuvieron que ver con la idea.«Ella se lo guisa y ella se lo come.Ni su padre ni yo tenemos tiempo para estos proyectos.Ella viene y nos dice 'me voy a presentar a esto'», señala.

Y ganó. Al diploma y el trofeo que ya guarda en su habitación se sumó una cena junto al resto de premiados de diferentes puntos de España en la noche del domingo y la recepción en la jornada de ayer.«Estaba muy nerviosa», reconoce Ainhoa Gallo Pellitero, quien tuvo la oportunidad de departir durante unos minutos con Felipe VI.«Le pregunté qué era un español para él y me dijo que los ciudadanos éramos los responsables de que España creciera».

Cerca de dos horas estuvo el jefe del Estado charlando con los ganadores del concurso y sus familias. «Hubo un momento en el que parecía un padre más. Fue él mismo el que pidió a los padres que se acercaran, sin poner ninguna distancia. Nos dio dos besos, estrechó manos... Se mostró muy humano», señala Patricipa Pellitero.

Quien no estuvo presente fue la reina Letizia, que no acostumbra a participar en este acto. Tampoco la princesa Leonor ni la infanta Sofía. «Nos hubiera gustado ver a doña Letizia, pero el Rey lo hizo muy ameno», afirmó la madre de la representante asturiana en el concurso. Una grata experiencia gracias a un trabajo que representa a «un Rey que nos protege y nos guía hacia el buen camino. Y encima es majo», resume Ainhoa Gallo Pellitero.