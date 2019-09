Un chantaje obliga a Gareth Thomas a confesar que tiene sida «He sido amenazado por personas que decían que harían público mi secreto. Es enfermizo, he pasado por un infierno» EL COMERCIO Gijón Martes, 17 septiembre 2019, 19:56

El excapitán de la selección galesa de rugby Gareth Thomas se ha visto obligado a contar que tiene VHI después de recibir un chantaje que le amenazaba con contar su secreto. «Cuando descubrí por primera vez que iba a tener que vivir con el VIH lo primero que pensé fue que iba a morir. Ahora tenéis esta información que me hace extremadamente vulnerable pero no débil». El jugador explica que, a pesar que no lo sabían ni su familia ni amigos, unos delincuentes se hicieron con su diagnóstico y decidieron hacerle chantaje. «He sido amenazado por personas que decían que harían público mi secreto. Es enfermizo, he pasado por un infierno», y añadía en una entrevista con 'The Sunday Mirror': «Me han chantajeado y en mi mente estaba que solo podían chantajearte cuando habías hecho algo verdaderamente malo, lo que me hizo tener una sensación de vergüenza».

Thomas se retiró del rugby profesional en 2011, dos años después de hacer pública su homosexualidad. «Cuando alguien más sabe un secreto tan grande como este tiene la capacidad de determinar tu felicidad o tu tristeza cada mañana y usarlo como un arma contra ti y tú familia. Me puso en la situación más oscura que he estado nunca, sentía que estaba perdiendo el control de mi vida».