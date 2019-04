La CIA se estrena en Instagram con una foto llena de mensajes ocultos Un sobre secreto, un disfraz y otros objetos minunciosamente escogidos protagonizan la primera publicación EL COMERCIO Gijón Sábado, 27 abril 2019, 11:34

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) ha abierto su cuenta de Instagram y la primera publicación ha sido una fotografía llena de símbolos, secretos intencionados y mensajes ocultos.

La foto lleva el nombre de 'I spy with my little eye' (Espío con mi ojito), que es una referencia a un libro para niños de adivinanzas visuales. Es un escritorio de un agente lleno de objetos que no están ahí por casualidad.

En la fotografía se puede ver la mesa de trabajo de un agente de la CIA, al menos el que todo nos imaginaríamos.

Se pueden apreciar algunos detalles, como la credencial de un empleado de la agencia con la foto de Gina Haspel (la directora) de 1985 y un retrato de Tony Méndez, que en 1979 fue la mente del rescate de seis diplomáticos estadounidenses de Irán. Entra la multitud de curiosidades que alberga la fotografía, también destaca la hora que marcan las manecillas del reloj que hay sobre la mesa, las 8:46, hora en la que se produjo el atentado a la torre norte del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001.

También se aprecia un nazar (piedra del mal de ojo) sacado de la oficina de su directora, Gina Haspel. Una figura de un mochuelo (símbolo de Atenea, diosa griega de la sabiduría).

Desde su apertura ya han logrado más de 27.000 seguidores y la fotografía cuenta con más de 10.400 likes.