Gema Climent, psicóloga y emprendedora «Lo del científico encerrado se ha terminado, hay que trabajar en equipo» Su especialidad es la de desarrollar test con la ayuda de la realidad virtual para evaluar las capacidades de alumnos, empleados y expertos

Gema Climent (Sagunto, 1971) es una de esas personas que rodea lo obvio y se asoma para ver qué hay un poco más allá. Psicóloga de formación, emprendedora tecnológica especializada en Neuropsicología Clínica e Infantil, fue elegida por 'Forbes' en 2018 como una de las 50 mujeres más influyentes en el ámbito de la tecnología en Europa. Fundadora de Nesplora, una empresa que realiza evaluaciones cognitivas a través de la realidad virtual, punta de lanza de este tipo de análisis, se unió además a Giuntipsy el año pasado para crear nuevos tests neuropsicológicos. Ayer participó en el Congreso Internacional de Transformación Digital en Entornos de Aprendizaje (CITEA) de la Universidad de Oviedo.

-¿Qué se puede llegar a saber de alguien a través de estos test?

-Se pueden ver perfiles clínicos muy claros. Desde Asperger hasta TDH o incluso dislexia, entre otras patologías. También hay muchas posibilidades de obtener un perfil que sea bueno para el conocimiento de uno mismo. Unos somos más visuales, otros más auditivos. Unos estudiamos mejor en la biblioteca, otros con música... Tenemos muchos años de experiencia para evaluar todo esto y la realidad virtual es una gran ventaja para analizarlo. Hoy hemos presentado en Gijón uno que evalúa las funciones ejecutivas del cerebro, las que gestionan el resto de funciones. Es un campo para el que no había ningún test multitarea que las valorase en su totalidad.

-Además de la clínica y la educativa, también tendrá uso en el ámbito empresarial, en el de los recursos humanos.

-Hemos trabajado mucho con empleos de función cognitiva exigente, evaluando con el Ejército las capacidades de pilotos de las Fuerzas Armadas en condiciones de hipoxia, por ejemplo. Este análisis sirve para cualquier trabajo que exija alto rendimiento cognitivo. Sobre todo, más que para la selección, para que la gente sepa qué estrategias puede adoptar para mejorar, sus puntos fuertes, los débiles...

-Y a partir de ahí se pueden tomar decisiones...

-Claro. Yo sé que tengo muchas carencias, pero las puedo compensar con herramientas técnicas, con más esfuerzo... y sobre todo con la colaboración de otras personas en grupos interdisciplinares. Lo del científico solo y encerrado en casa se ha acabado, hay que trabajar en equipo. Y los equipos son mejores si hay diversidad cognitiva, lo que no quiere decir que tengan que ser de diferentes sitios, sino que tienen que tener capacidades complementarias. Y a los que dirigimos equipos nos falta quitarnos el ego de que estamos por encima del resto. Porque detectamos que con la edad y la experiencia se pierden algunas capacidades, aunque también somos más capaces de pedir ayuda, de solventar los problemas de forma diferente.

-¿Qué herramientas se utilizan y cuáles se podrán utilizar?

-Nosotros usamos la realidad virtual, videojuegos en 3D, algoritmos... Estamos centrados en la realidad virtual por nuestra experiencia, que destaca mucho en la comunidad científica. Y porque pensamos que hay que saber primero cómo es nuestra función cognitiva y después buscar ya soluciones, compensaciones a nuestras carencias... nosotros nos centramos en evaluar.

-¿Pueden usar las empresas estas tecnologías para conocer cómo piensan sus empleados o usuarios?

-Sobre tus gustos seguro, debe de ser una maravilla disponer de toda esa información que acumulan las redes sociales. No es muy difícil para los algoritmos saber tus aficiones, tus gustos políticos... lo estamos poniendo ahí nosotros, es culpa nuestra por nuestra exposición exagerada a las redes. El hecho de saber cosas más personales no sé si tiene mucha utilidad para ellos. Lo que buscan es vender, más que controlar.

-¿Deberíamos tener más cuidado?

-Ellos lo saben todo de ti porque tú lo pones ahí. Ponemos hasta qué desayunamos y lo que compramos en el Mercadona del barrio, que luego comemos con un compañero de la empresa. Con eso ya sé dónde vives y dónde trabajas. La conducta es fácil de ver, otra cosa son las razones que nos llevan a tenerla. Pero después los logaritmos tampoco son tan listos. Me compre el otro día una cafetera por Amazon y llevan ofreciéndome tres días cafeteras...

-Habrá que decirles a los niños que tomen precauciones...

-Me gustó mucho un vídeo que alertaba a los padres en vez de a los niños. Los padres cuelgan ya toda la vida de ellos en sitios reconocibles, con personas, con grupos y hasta en casa. Mucha de la culpa es de quienes los exponen, ellos crecen con eso y copian lo que ven en casa. Hay que tener siempre cuidado con nuestra privacidad.

-¿Es una de las partes malas del desarrollo tecnológico?

-La tecnología no es mala ni buena. No se le puede echar la culpa al cuchillo de un asesinato, todo depende del uso que se le dé. En este congreso se puede ver que hay gente muy buena haciendo cosas impresionantes. Esta pandemia nos ha cambiado. Nos hemos puesto las pilas y muchas cosas, como las reuniones telemáticas, se quedarán. Si se puede evitar un viaje para reunirse en Madrid desde Asturias, es un ahorro para la empresa. Es cierto que afecta a otros sectores, como el hotelero, el de la restauración, los viajes... pero antes se abusaba. Para cerrar la venta sí, pero las tres reuniones anteriores no hacían falta. Hay que encontrar un punto intermedio, porque yo echo de menos ver la cara de la gente, las preguntas... Estoy notando que con la comunicación telemática la participación se resiente.