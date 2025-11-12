El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cinco empresas del Ibex generan el 25% de las emisiones de CO2, según Oxfam

La ONG presenta en la COP30 el informe 'Desigualdad climática en España', donde señala el aporte de las grandes firmas que cotizan en bolsa y la desigualdad individual en la contaminación

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:29

Comenta

Un informe de Oxfam, publicado dentro del marco de la COP30, indica que las grandes empresas españolas generan el 30% de las emisiones de uno ... de los principales gases de efecto invernadero, el CO2. De ellas, sólo cinco son responsables de la cuarta parte del total. Son «cuatro del sector energético y una del transporte aéreo», asegura el informe 'Desigualdad climática en España. Oportunidades para una transición justa'. Esas empresas serían Repsol (21%), Naturgy (31%), Iberdrola (14%), Endesa (5%) e IAG (9%), según el documento.

