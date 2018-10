Cinco noticias con las que comienza este día Estos son los temas que marcan la actualidad en la mañana de este miércoles 10 de octubre EL COMERCIO Gijón Miércoles, 10 octubre 2018, 07:53

1- Fomento dejó sin invertir 292 millones de los presupuestados para Asturias desde 2015. Los fondos desviados a obras de otras regiones o ahorrados al erario bastarían para terminar la variante de Pajares y la autovía del suroccidente.

2- Volar a Madrid desde Santander, hasta 200 euros menos que desde el Principado. Difícil encontrar un pasaje a primera hora por menos de 200 euros. Con picos, incluso, de 300 y 400.

3- «Me drogó tanto que me salía espuma por la boca, me amenazó con un cuchillo y me violó». Las víctimas de la red de prostitución liderada por los hermanos Sandulache narran episodios de extrema violencia en la segunda sesión del juicio.

4- El PSOE tilda de «postureo electoral» la propuesta de reforma del Estatuto que incluya la oficialidad. La propuesta de Podemos e Izquierda Unida carece de la mayoría necesaria para salir adelante.

5- El Sporting entra en crisis. La mala imagen del Wanda dispara las alarmas en un equipo que lleva medio año sin ganar fuera. El Real Oviedo espera 3.000 aficionados en el Wanda. Las entradas para el Wanda se ponen esta mañana a la venta.