Cinco noticias que deberías conocer al empezar el día

1. Arcelor afronta un nuevo aumento del cupo de importaciones en la UE en plenos recortes. Bruselas eleva un 5% la cuota exenta de aranceles en contra de la posición de la siderurgia, que reclama «medidas urgentes» para evitar el colapso del sector.

2. 350 kilómetros a pie por un trabajo. Ni el ascenso a dos puertos de montaña, el calor o los reveses de la mesa de negociación frenaron el ímpetu por cumplir las doce etapas.

3. «Le dije que no se tirara, que no lo hiciera», lamenta el amigo del pescador que falleció en el pantano de Trasona. Ion Branescu, rumano de 62 años y afincado en Gijón, no pudo regresar a la orilla cuando intentaba recuperar su caña y su cadáver fue rescatado por un helicóptero de Bomberos.

4. La Policía eleva a más de 200.000 euros el botín del atraco al banco de Montevil en Gijón. Se trata del mayor asalto de la década. Los agentes no descartan que detrás esté una pareja a la que se atribuyen otros robos similares.

5. Un gol de Emilio Morilla en el minuto 116 culmina la gesta del Marino. El conjunto luanquín regresa a Segunda B cuatro años después.