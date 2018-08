Cinco noticias que debes conocer al empezar el día

1. El Gobierno ve margen para negociar subidas de impuestos a grandes empresas. Podemos propone al Ejecutivo un paquete de medidas «anti-austeridad» a cambio de apoyar la senda de déficit en el Congreso

2. Hallan en un antiguo lavadero el cadáver de la mujer desaparecida hace cinco días en Tineo. Allegados de la familia de Felisa Parrondo, de 44 años, retiraron de la zona el vehículo en el que fue vista por última vez y que no presentaba daños

3. Fallece un hombre de 55 años mientras se bañaba con su hijo en Salinas. Los socorristas le sacaron del agua ya inconsciente y le practicaron maniobras de reanimación durante cerca de media hora sin éxito

4. Los concesionarios mejoran ventas y reivindican el diésel. El sector defiende que «no hay motivos para cuestionar los vehículos diésel»

5. Juan Antonio Anquela: «Esta plaza no te pide raíces cuadradas, pide sumar, que es correr y ser un buen equipo». El entrenador del Real Oviedo considera que «el año pasado no dimos el do de pecho cuando teníamos que darlo»