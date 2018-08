Cinco noticias que debes conocer antes de irte a dormir 01:18 Estos son los temas que han marcado la actualidad este 31 de agosto EL COMERCIO Gijón Viernes, 31 agosto 2018, 21:36

1. Hallan el cadáver momificado de un hombre muerto hace meses en un edificio ocupado de Gijón. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del fallecimiento ocurrido en el inmueble de la plaza del Presi, en el barrio de El Carmen

2. IU Llanes pide colaboración ciudadana: «Necesitamos luz. Necesitamos que quien quiera que haya cometido este crimen lo pague». «Cualquier detalle, cualquier cosa, por pequeña que parezca que sea, a veces es la clave para resolver un crimen como este», apuntó Priscila Alonso, quien sustituirá al edil en el gobierno llanisco

3. Pedro Sánchez anuncia la constitución de un comité de expertos que evalúe la conveniencia de un cambio horario. Borrell no descarta que España tenga que «estar en otro huso horario». La Comisión Europea propondrá eliminar el cambio de hora. En una encuesta no vinculante, con cinco millones de europeos, el 80% votó a favor de no cambiar la hora

4. La revolución de Luis Enrique. El nuevo seleccionador prefiere hablar de «evolución necesaria», pero se carga a un fijo como Jordi Alba y a realidades del nivel de Koke y Aspas

5. McLaren toca fondo en Monza. El pobre rendimiento en los libres del GP de Italia hace pensar que Alonso y Vandoorne sufrirán aún más que en Spa