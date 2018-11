Cinco noticias que debes conocer antes de comenzar el día Estos son los temas que marcan la actualidad en la mañana de este lunes 26 de noviembre EL COMERCIO Gijón Lunes, 26 noviembre 2018, 08:41

1- Fallece una joven de 20 años en un accidente en el Nalón que deja 4 heridos. El coche salió despedido por los aires al tomar una curva en la carretera AS-338, en San Martín del Rey Aurelio, y chocó con una casa de aperos doce metros más abajo.

2- Miles de voces en Asturias contra la violencia machista. Las protestas del 25-N se convierten en clamor en todo el país tras un nuevo feminicidio en Huesca.

3- Fade plantea destinar ahorros de los asturianos al desarrollo del tejido industrial. La patronal ve factible reunir veinte millones de fondos privados de los ciudadanos ofreciéndoles incentivos fiscales y una mayor rentabilidad u Pide ampliar a tres años los ciclos de FP.

4- «La persona que me dio el navajazo sigue en la calle, me lo he cruzado». El hostelero que recibió varios navajazos en la calle Rosal asegura que sus agresores «fueron directamente a por mí sin mediar palabra».

Deportes

5- Fernando Alonso conquista la eternidad en su adiós a la F-1. El asturiano termina undécimo y es elegido Piloto del Día en su adiós al 'gran circo'.

