Cinco noticias que debes conocer antes de irte a dormir

Primera imagen de un agujero negro del European Southern Observatory (ESO). Estos son los temas que han marcado la actualidad este miércoles, 10 de abril EL COMERCIO Gijón Miércoles, 10 abril 2019, 22:01

1. La imagen de un agujero negro, la más deseada del espacio. Los investigadores del Telescopio Horizonte de Sucesos muestran la primera foto de este fenómeno, realizada el 11 de abril de 2017

2. Doce empresas se han interesado por adquirir las plantas de Alcoa de Avilés y A Coruña. El Ministerio de Industria prevé que el estatuto del consumidor electrointensivo se apruebe «antes de las elecciones»

3. El caso del suicidio asistido de María José Carrasco pasa a un juzgado de violencia machista. Nuevo giro en la investigación de la mujer enferma de esclerosis múltiple a la que su marido ayudó a morir

4. Terremoto de 2,5 grados en la bahía de Gijón. Se registró a una profundidad de 10 kilómetros, justo en la vertical de Gijón y a poco más de dos kilómetros al Este del puerto de El Musel

5. Sporting: Cofie: «En este momento no tenemos que ser guapos, sino prácticos». «Lo estamos haciendo bien, pero no podemos parar», asegura el mediocentro. Real Oviedo: Alanís: «Estoy contento con el proyecto, queremos lograr cosas grandes». El internacional mexicano señala que «los de arriba están dejándose puntos» e indica que Anquela les pide no hacer cuentas