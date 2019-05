Cinco noticias que debes conocer antes de irte a dormir Estos son los temas que han marcado la actualidad este viernes 3 de mayo EL COMERCIO Gijón Viernes, 3 mayo 2019, 21:36

1. Cientos de personas claman en Oviedo por la oficialidad del asturiano. La portavoz de la Xunta Pola Defensa del Asturianu, María Xosé Martínez, ha señalado que «esta vez» esta reivindicación se incluya en la agenda de la próxima legislatura

2. España limitará la actividad política de López mientras lo acoja como huésped. El líder opositor llamó ayer a los militares venezolanos a sublevarse contra Maduro durante una rueda de prensa a las puertas de la residencia del embajador en Caracas

3. Detenido un menor que apuñaló a otro por la espalda en Oviedo. El herido sufrió un neumotórax y ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores

4. «Cuando se enfada insulta a mi madre, pero pocas veces». La Fiscalía mantiene la petición de un año de prisión para un vecino de Sobrescobio que presuntamente amenazó a su exmujer, a la que tenía prohibido acercarse ni comunicarse, a través de su hija de 10 años

5. Sporting |José Alberto: «La pelea por el 'play off' va a ser hasta el último día». «Igual ganamos ahora más partidos y con lo del Reus nos da para meternos. Nunca se sabe, pero no firmo nada», subraya el técnico. Real Oviedo | Egea: «Hay un vestuario sano, unido y competitivo». «El equipo llevaba una buena línea, no es fácil hacer 53 puntos y no se puede desmerecer lo anterior por los altibajos», asegura el entrenador oviedista