«El cine va camino de ser museístico» Gonzalo Tapia, en Oviedo. / MARIO ROJAS Gonzalo Tapia (director de cine): «Estamos en un mundo en el que el virus de la ignorancia puede llevarnos a situaciones destructivas» M. F. ANTUÑA OVIEDO. Domingo, 16 diciembre 2018, 03:54

Tiene en su haber dos largos de ficción, 'Lena' y 'Neckan', y una vida audiovisual profusa y amplia. Gonzalo Tapia (Avilés, 1963), un hombre que ha hecho un viaje de ida y vuelta a Asturias. Con 18 años se fue a Inglaterra, allí se formó en el cine, luego hizo de Madrid su universo vital y hace unos años que sus dos hijas pequeñas le animaron a retornar al origen. Ahora vive en Oviedo y piensa en una película sobre esta Asturias que envejece y en la que el medio rural nunca deja de languidecer.

-¿Se puede vivir del cine y vivir en Asturias?

-Del cine cine, no creo. El cine es un negocio en absoluto declive; se puede vivir de la televisión.

-¿Declaramos la muerte del cine?

-Los últimos diez años han pasado cosas que han dejado al cine como se podía entender hace treinta años muy herido. Antes había pequeñas productoras que podían mover proyectos, pero todo eso ha desaparecido. Ahora los grandes financiadores son las televisiones y las plataformas y ellas marcan la producción. ¿Es eso cine? En cierta manera lo es, pero ha desaparecido el más artesanal.

-¿Sobrevivirán las salas?

-Espero. Pero mire Asturias: han desaparecido los cines tradicionales y solo quedan los de centro comercial. El cine está dando un paso en su decadencia que es ser casi museístico.

-¡Qué mal lo pinta!

-Bueno, existe el cine para ver en la pantalla del ordenador, pero es otro cine.

-¿Y existe el cine asturiano?

-Existen asturianos que hacen cine; el cine asturiano, no. Existe el cine catalán porque tiene una escuela, como es la Escac; en Asturias no hay una formación común, está todo disgregado. Eso ya no permite la creación de un concepto. Tampoco existe un sistema de ayudas o un punto de encuentro. Aquí cada uno viene de un sitio distinto. Ahora están montando la Academia del Cine Asturiano, pero me da la sensación de que es más un encuentro de profesionales y técnicos que otra cosa.

-Usted viene de dos largos de ficción, ¿hacia dónde va?

-Hacia algo pequeñito. Estoy escribiendo con un guionista una historia de amor en tiempos revueltos, ligados a la crisis rural de Asturias. Llevo un tiempo dándole vueltas. He esbozado tres o cuatro documentales, pero para eso hay que tener ganas y dinero, porque son una ruina.

-Pues están muy de moda.

-Sí. Casi todos los documentales surgen de la voluntad de los directores por hacer conocer un tema, pero las fuentes de financiación son ínfimas.

-¿La tele qué?

-No la he hecho nunca. Y no me apetece.

-¿Y eso?

-Porque yo empecé a colaborar en guiones, hicimos una biblia de un programa, pero es que tengo muchas otras cosas que hacer. En la tele tienes que entrar a saco y concentrarte en ello. No creo que me meta, prefiero mis cositas pequeñas.

-¿Es seriedicto?

-Hubo épocas que sí, ahora no tanto. En su día 'The Wire' me pareció fascinante. Lo último que he visto es 'Westworld' y 'Altered Carbon'.

-Muchos dicen que la creatividad está en la tele.

-Sí. Ha habido series impresionantemente potentes. El problema es que pueden ser muy interesantes, pero las teles las estiran y las estiran. Se trata de sacar el beneficio del producto. Aunque también algunas series mantienen el pulso, como 'Juego de tronos'.

-Puestos a soñar, ¿de qué serie le gustaría poder dirigir un capítulo?

-Alguna de David Simon, el que hizo de The Wire'. Lo que más me atrae son los directores que tienen una posición clara hacia el humanismo, que buscan descubrir quiénes son los otros, que muestran ese interés por las personas.

-¿Su primer recuerdo cinematográfico?

-'Toma el dinero y corre', de Woody Allen. Me pareció curiosa. Y luego la película que ya me fascinó y con ella tuve otro concepto del cine fue 'Los duelistas', la primera de Ridley Scott. Tenía trece, me dejó impresionado y pensé: «Esto es algo más».

-¿Su último gran momento cinematográfico?

-Otro cineasta que me gusta mucho es Javier Fesser. Tengo pasión por él, no tanto por su técnica, por sus historias, sino por esa pulsión humanista. 'Campeones' tiene eso que te llega al corazón, ese trasfondo de utilizar el cine para llegar al ser humano.

-Ya que cita a Woody Allen, ¿qué hacemos con él y su estatua?

-No se puede decir que no hay que leer a Cela porque fuera un misántropro; era un buen escritor. Lo mismo pasa con Woody Allen. Su vida personal es una cosa y otra, lo que ha hecho como producción artística.

-¿Pero quitamos la estatua?

-Sí. Es un reconocimiento a la persona, no a su obra. Yo escribí un guion de dos desfasados que una de las cosas que hacían era cortar la cabeza de Allen con una radial.

-¿La autocensura pega fuerte?

-Puede que sí. Soy incapaz de dar respuestas de sí y no. El grave problema que tenemos es que la democratización de las vías de expresión ha potenciado que cualquiera pueda decir lo que le viene en gana y quien más grite tiene la razón. Digamos que estamos en una fase complicada, hay un exceso de emotividad: todo es emoción, nada es racional, y cualquiera puede sentirse insultado y cualquiera puede insultar a otro. Estamos en un mundo en el que el virus de la ignorancia puede llevarnos a situaciones destructivas.

-Le veo apocalíptico.

-Es lo que es. No tiene por qué ser el fin. Espero que se recobre el sentido común.

-Cambiando de tema: ¿Asturias es de película?

-Sí. Y es un lugar precioso para que pasen historias. El problema de Asturias es que hemos perdido muchos trenes. Tenía que haberse hecho una reconversión industrial buscando algo más allá de las industrias tradicionales. Asturias está relegada. Estamos convirtiéndonos en una región que no tiene ningún tipo de peso cultura ni económico. Europa se está convirtiendo en una esquina del mundo y Asturias es una esquina de una esquina de una esquina.

-¿Esto no ye una comedia, esto ye un drama?

-Total. Y luego está el envejecimiento. Yo me quedo sorprendido cuando entro en un sitio y el más joven soy yo.

-¿Tiene arreglo?

-No sé. Por eso es triste. Porque además hemos invertido mucho en formación para que los jóvenes acaben viviendo fuera.

-Siempre puede hacer una peli.

-Sí. La que quiero hacer va por ahí. Viene a contar eso, que hay pueblos en las que solo hay gente mayor de setenta años.

-¿No le va a poner un 'happy end' a la entrevista?

-Soy incapaz. Sería engañarse. Es otra cosa que no tenemos que hacer los asturianos. Pero sí es cierto que Asturias es muy amable y muy agradable.