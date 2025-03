«El cliente de barra aún no viene» Los responsables del Café-Bar Vieques dedicaron el confinamiento a «idear» algún plato nuevo para una carta con unas treinta propuestas

C. DEL RÍO avilés. Viernes, 5 de junio 2020, 02:00 Comenta Compartir

Manuel Jesús García Olivera pensó que la hostelería había terminado para él hasta que hace siete años se quedó en el paro. Cogió entonces el Café-bar Vieques, en la calle del Españolito, y lo trabajó con su mujer con empeño hasta convertir el comedor de la parte superior en una referencia para probar el pulpo con langostinos, el cachopo de setas o de merluza, las alcachofas rellenas de foie, las zamburiñas o unos chipirones a la plancha «que ponemos limpios», por citar solo alguno de los treinta platos que integran su carta.

Una faceta, la culinaria, que cuida tanto como a la clientela de café y vino que se da cita en la parte de abajo con los periódicos a su disposición. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que no hay riesgo de contagio por compartir la prensa en papel y ahí los tiene Manuel a pesar de que faltan lectores porque «el cliente de barra aún no viene, no se encuentra en una mesa».

Manuel llevó un bar con su mujer en León, pero trasladados a la villa natal de ella, él montó una empresa de barnizado de puertas y muebles y ella se empleó en Congelados Fandiño. Él cerró cuando llegó la crisis, pero encontró un hueco en la división de madera de Asturmadi, que posteriormente la empresa clausuró. Ella no corrió mejor suerte y, casi a la par, se quedaron ambos sin trabajo. No se lo pensaron mucho y cogieron un bar al que no le cambiaron el nombre. «¿Para qué si todo el mundo lo iba a seguir conociendo como Vieques?», expone un hostelero que antes fue cliente y sabe de la fuerza de la costumbre.

Así que la estocada ahora del coronavirus casi parece menor respecto a la experiencia vital acumulada. Se sonríe al escuchar la apreciación, aunque no le gusta frivolizar sobre la pandemia y los estragos que está causando. Asegura que fue parte de lo que tuvo en la cabeza durante el confinamiento y más que por él, dice, por sus empleados y clientes, incluso por esos millones de sufridores anónimos ahora en situación precaria.

Estando en casa idearon algún plato nuevo para la carta. «Encontramos alguno, pero llevan mucho tiempo», así que, de momento, están descartados porque cree que su cocina está al límite de la capacidad. Los clientes añoran esos sabores, pero algunos no se atreven todavía a salir. «Nos escriben por WhatsApp o por teléfono para ver si llevamos comida a domicilio», lo que de momento no se plantean.

Abrieron en fase dos porque su pilar es el restaurante y ahora ya están dispuestos a coger un ritmo que tratarán que no altere sus vacaciones en julio, en coincidencia con sus bodas de plata.