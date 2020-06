«Los clientes nos han apoyado mucho» Manuel Ángel González, con un ejemplar de LA VOZ DE AVILÉS, en el bar Marvi. / OMAR ANTUÑA Manuel Ángel González dirige desde hace más de cuarenta años el bar Marvi, donde sus hijos le ayudan a recuperar poco a poco la normalidad A. L. JAMBRINA Avilés. Viernes, 12 junio 2020, 02:19

Recuerda Manuel Ángel González que esa maña para desenvolverse de cara al público la aprendió de joven, trabajando con unos tíos que habían llegado a Asturias desde Cuba y regentaban un negocio de alimentación en Gijón. De aquello hace ya bastante, pero aún conserva el don de gentes y la disciplina de trabajo que le han permitido estar durante más de cuarenta años al frente del bar Marvi, en la calle José Cueto.

Comenzó su andadura en la hostelería de la mano de un primo y de su mujer. Un pequeño proyecto que ahora ha crecido más de lo que se podía imaginar y en el que trabajan cinco empleados, dos de ellos sus hijos, «a los que, a pesar de haber estudiado magisterio, les gusta esto, lo hacen bien y son el relevo generacional», reconoce orgulloso Manuel Ángel González. Es un negocio con un clientela fiel y un trato cercano y muy familiar, algo que en los tiempos que corren ha ayudado notablemente a levantar el bar Marvi en uno de los peores momentos que ha vivido en su historia.

«Los clientes nos han apoyado mucho, estaban deseosos de volver y gracias a ellos hemos podido sacar del ERTE a todos los empleados menos a la cocinera, que el mes que viene regresará sin falta», asegura González. Por el momento, han tenido que sustituir sus famosos pinchos calientes por preparaciones frías y más rápidas de preparar, pero que parece que son del gusto de muchos, «porque todos los días se ve a gente esperando para conseguir una mesa en la terraza», celebra.

De hecho, las veinte mesas de su terraza han sido el pulmón que les ha dado aire estas últimas semanas. «Tenemos que reconocer que el Ayuntamiento se ha portado, nos han dado mucho espacio. Ahora que ya pueden pasar al interior empezamos a notar más movimiento en la barra, hemos vuelto a traer el periódico y la gente se reparte los dos ejemplares de LA VOZ DE AVILÉS y se toman dos o tres cafés mientras se lo leen, porque era algo que echaban mucho de menos», destaca González de su clientela.

Vamos, que la cosa no está para tirar cohetes, pero en el bar Marvi no se pueden quejar, el negocio se va recuperando día a día. «Es importante recuperar las costumbres. Cumplimos con todas las medidas de higiene y sería muy negativo que no nos dejasen tener prensa en la barra o que no permitiesen que se juntasen grupos que ya vienen juntos de casa».

Eso sí, la preocupación que han pasado durante el confinamiento hasta llegar a esta 'nueva normalidad' ha sido lo peor. «Más que por mí, que tengo la vida hecha, estaba preocupado pensando que hay cinco familias que dependen de este negocio y que no sabíamos con certeza si se podría volver a trabajar con normalidad», confiesa González, ahora más aliviado.