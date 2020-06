Los bares de mi vida «Los clientes llegan con extrañeza» Justo García lee LA VOZ DE AVILÉS en su local. / 0MAR ANTUÑA Justo García Castrillón se suma a la iniciativa para respaldar a la hostelería asturiana A pesar de ver el comedor del Yumay a un tercio de su capacidad, Justo está esperanzado en seguir avanzando sin retrocesos C. DEL RÍO avilés. Miércoles, 10 junio 2020, 10:11

Todo es extraño, pero más lo fue estar dos meses y medio sin tomar un culín de sidra en uno de los 'templos' de Villalegre: la sidrería-marisquería Yumay, que también da nombre a una cofradía gastronómica con sede en el local y presidida por su propietario, Justo García Castrillón. Confiesa que está percibiendo «buenas sensaciones» tras la reapertura y no porque todo haya vuelto a ser lo mismo, ni muchísimo menos, sino porque en su casa le costaba hasta dormir. Pasar de una actividad frenética a no hacer nada se dejó notar y hubo noches que las pasó como un búho, a pesar de mantener su rutina de ejercicio diario.

Ahora hay un par de felpudos desinfectantes en la entrada de su local, cuyas mesas espaciadas en la entrada presagian un comedor muy diferente al acostumbrado. No en vano, de los cien comensales que puede acoger ahora solo pueden comer un tercio, a pesar de lo cual Justo ha recuperado a todo el personal del expediente de regulación de empleo. «No quería tener que elegir entre empleados», confiesa.

Se preguntaba, también, «cómo iba a empezar de nuevo, porque viendo cómo eran las normas para salir de casa, no veía claro aplicarlas en un negocio en el que todos nuestros productos son manipulables. La incertidumbre me abrasaba, pero ahora ya estoy más tranquilo», reconoce.

Asegura que «los clientes llegan con extrañeza» y no es para menos. Ver la barra con la cinta y los carteles que hasta ayer prohibían acodarse en ella llegaba a imponer, quizás por eso las visitas en el bar son ahora «más cortas», lo imprescindible para tomar una sidra y revisar la prensa que en el Yumay sigue estando sobre la mesa. «En mi casa se lee la prensa a diario y si no está es como si faltara algo», reconoce.

Como tantos otros hosteleros, no había estado nunca tanto tiempo parado y una situación tan inverosímil le parecía que no podía durar mucho más que un mes. Se equivocó, vaya si se equivocó, por eso a partir de entonces cada día vivió su particular «crisis» pensando en la situación de los empleados que contrata como refuerzo los fines de semana, en los retrasos del pago de los ERTE y por el restaurante en sí mismo. «Ya no es que dejes de ingresar, es que el negocio sigue consumiendo. No dejas de tener gastos», recuerda.

«Recibimos muchas llamadas y muchos mensajes de apoyo de los clientes», un bálsamo en tiempos de crisis ganado a base de años de buen hacer. Muchos les ofrecían consejos e ideas para sacar algo rentabilidad durante el confinamiento y «aunque algunas eran acertadas, resultaban complicadas de llevar a la práctica». Él, por si acaso, las guarda porque sabe que los hosteleros «lo vamos a pasar mal».