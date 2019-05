Los coches eléctricos e híbridos tendrán que hacer ruido a partir de 2021 La norma pide que los híbridos y eléctricos hagan ruido a través de un avisador acústico con el fin de proteger a los peatones EL COMERCIO Gijón Lunes, 20 mayo 2019, 10:01

Los coches eléctricos son el futuro de la automoción. No requieren apenas mantenimiento, tienen una mecánica más sencilla (no requieren de caja de cambios), no emiten contaminación directa, y son extremadamente silenciosos. Sin embargo, este silencio presenta algunos problemas en híbridos y eléctricos, ya que a baja velocidad no se oyen y pueden ocasionar accidentes. Por ello, la UE va a obligar a que todos los coches eléctricos e híbridos hagan ruido a partir de 2021.

La norma también habla de cómo será ese sonido: similar al de un motor convencional y con una frecuencia intermedia entre 56 y 75 dB. El sonido solo se mantendrá activo a velocidades inferiores a 20 km/h.

El avisador cambiará de frecuencia hasta los 1600 Hz para que las personas mayores también puedan escucharlo.

Este nuevo estándar será introducido mediante una directiva de la UE, y tendrá que estar activado siempre por defecto cuando el vehículo esté arrancado. En países como Reino Unido actualmente hay unos 140.000 coches eléctricos por los 3.500 que había en 2013. Para el año 2030 se espera que la cifra sea de 9 millones. En España, durante el primer trimestre de 2019, se vendieron 2.754 coches eléctricos, que son más del doble que los 1.153 vendidos en el primer trimestre de 2018.