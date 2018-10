El código que debes marcar en tu móvil por seguridad: *#06# Si te roban el teléfono es imprescindible que conozcas tu número IMEI para que puedan bloquear tu terminal y no accedan a tus datos EL COMERCIO Gijón Domingo, 14 octubre 2018, 19:50

Los teléfonos móviles se han convertido en un almacenamiento de datos de los usuarios: fotos, contactos, cuentas, operaciones bancarias... Porque cada vez los usamos para más cosas, la Guardia Civil ha lanzado tuit en el que recomienda que uses un código para que tu móvil sea más seguro en el caso de que lo pierdas o te lo roben.

La Benémerita habla en su mensaje del llamado código IMEI, una serie de números que son muy importantes para que tu operadora pueda bloquear el terminal. : el *#06#

El IMEI es el carné de identidad de tu teléfono móvil. Se trata de un código de quince cifras imprescindible para que tanto la Policía Nacional como la compañía telefónica puedan tramitar el bloqueo de tu teléfono móvil. ¿Por qué? Puesto que les ayudará a distinguir tu dispositivo del resto de teléfonos móviles del mercado para bloquearlo y que nadie pueda acceder a tus datos.

El IMEI suele encontrarse en la caja en la que te vino tu dispositivo móvil, pero si lo has perdido o no lo encuentras, no te preocuoes y sigue estos pasos

En tu smartphone, haz como si fueras a llamar a un número cualquiera. Pero, en lugar de eso, marca este código:*#06# y de inmediato te aparecerá en la pantalla tu código IMEI, que debes apuntar y guardar por si un día ye hace falta.