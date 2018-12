«Esto ye todo una comedia» Jerónimo Granda, que esta semana actúa en Madrid. / ARNALDO GARCÍA «A Javierín el nuestru no lu entiendo cuando habla y 'Cherines' no sabe lo que ye una fesoria porque no cogió una en su vida» AZAHARA VILLACORTA GIJÓN. Domingo, 9 diciembre 2018, 03:18

Jerónimo Granda vio la luz con las campanadas de fin de año. Concretamente, con las uvas de 1944, aunque en los papeles figura como nacido el 1 de enero del 45, «el añu de la bomba atómica». Y algo de explosión y de liberación súbita de energía tienen las letras de este cantautor ovetense que lleva medio siglo viviendo en Gijón y que, más que un bardo, un rapsoda o un juglar, se define como «un cantamañanas» por aquello de «andar cantando de madrugada en bares, chigres, cabarés y demás lugares perniciosos». Sitios de mal vivir como el madrileño Teatro del Barrio, donde este maestro de la canción popular satírica interpretará esta semana para el personal de la Villa y Corte que se acerque a escucharle 'hits' de ayer y de hoy como el que ha dedicado a los consortes de la Casa Real: «Primero el Marichalar./ Ahora el Urdangarin./ Por Dios, Letizia, espabila./ No te pases ni un pelín./ Acuérdate de Favila». No entiende a los que tienen redes sociales: «Como si no nos tuviesen ya bastante controlaos desde que nos bauticen». Ni a los que corren con el coche por la 'Y': «Si ye pa dir a trabayar, más a mi favor». Lo demás no tiene secretos: «Vivir ye muy fácil: despiertes pola mañana y hasta que llegues. Yo subo al escenario a decir unes coses y pa unos soy un rojo peligroso, pa otros soy un facha, pa otros un imbécil, pa otros un fenómeno. Lo de siempre. Así estamos todos. Vamos tirando. Hasta que llegue la guadaña bien cabruñada y acabóse. Si crees en el cielo, muy bien. Ya te lo contarán en el tanatorio».

-Con usted no puede la censura.

-Ye que yo soy muy neciu. Y, además, tengo fama de repunante.

-¿Somos un país de ofendiditos?

-Seréis vosotros. Yo sigo a mi aire. Voy polo segao.

-Y encima ahora marcha a triunfar a Madrid el próximo día 13.

-No marcho: llévenme. Y, si me inviten a Barcelona, voy a Barcelona. O a Pekín. No tengo maníes. Nomenó. Yo trato de que la gente lo pase bien durante una hora. Lo demás, nada. No voy a cambiar el mundo yo con la guitarra. Si tuviera un misil, a lo mejor, pero con la guitarra ye muy difícil.

-¿Cómo se siente a punto de cumplir 74 palos?

-Yo siéntome bien. Lo malo ye pa levantame. Sentar siéntome de maravilla, pero luego, pa levantame, la de Dios, porque la huesera empieza a restallar. Déjeste caer en el sofá y tienen que llamar a la grúa.

-¿Lo de 'mañana por la mañana no me levanto' ya lo cantó en el 68. ¿Habrá que reeditar el tema tras la llegada de la extrema derecha al Parlamento andaluz?

-No, porque siempre estuvo aquí. Que entren y salgan cuando quieran. Que tomen algo y paguen un vasu. ¿Cuándo no estuvieron?, ¿o qué crees, que nacieron por generación espontánea esta semana? Lleven ahí desde los romanos. Lo que pasa que no-yos interesaba salir y ahora sí. Todo ye cíclico. Como cuando llueve y, después, escampa.

-Amenazan con empezar otra reconquista por el Sur.

-Eso ye como cuando un asturianu faltosu diz que «Asturias ye España y lo demás, tierra conquistada». Pijaes. Funciona porque son coses que en la red hacen gracia, pero ye marketing puro y duro. Detrás hay unos expertos en comunicación y en imagen que los buscan, miran que den el tipo, les recortan la barba, los echan a andar... Como a un cantante o un actor. Igual que Jorge Sanz. Lo mismo te ponen arriba que te meten en la cárcel. Mira a Rato.

-Tampoco le convencen los recién llegados. Le hablo de Casado, Rivera, Pablo Iglesias...

-Son muy modernos. Lleven coleta o trajes de El Corte Inglés y todo lo que dicen ye de memoria porque son jóvenes y están estudiaos. Pero idees en la cabeza, poques. De política, no oigo nada. A ningunu. Anden lanzándose ladrillos, que si unu ye rojo, el otru facha, que si unu ye nazi, el otru comunista. Y eso no sé qué discurso políticu ye. Eso ye igual que si estás en un bar y empieces a llamar faltosu al chigreru, el chigreru llámate babayu a ti y acabáis los dos a hosties. Eso selo hasta yo. Discutir no val pa nada. Hay que hablar. Y, pa hablar, hay que escuchar.

-¿Y en qué idioma? Porque 'Cherines' dice que habla asturiano, pero que no lo entiende.

-Eso ye exagerar. Entiéndelo a la fuerza. Home, a lo mejor no entiende algunes coses como estar como una gradia. 'Cherines' eso no lo puede saber porque no cogió una fesoria en su puta vida. Nunca vio una vaca a un metro, nunca llindó, nunca sacó el cucho. ¿Cómo lo va a saber? Pero la gente sábelo, ho. Bueno, un chaval de veinte años a lo mejor no sabe lo que ye cabruñar ni lo que ye un zapicu, porque ahora toda la tecnología ye en inglés.

-El presidente tampoco se decide con la oficialidad.

-¿Qué presidente? Porque tenemos tantos... ¿El nuestru Javierín?, ¿Javierín el nuestru? No sé qué te decir, porque empezó a hablar antes de ayer, haz media hora o tres cuartos. Y, cuando habla, no lu entiendo.

-¿Usted de inglés qué tal?

-Yo, de inglés, poco. Sé decir «Yes, very well», «How do you do?» y poco más. Y arregleme sin problemas. Algo hay que saber porque, si andes con cualquier máquina, un teléfono, el prospecto de una batidora... necesíteslo. Ahora el únicu idioma ye el inglés. El de todos los que más nos jodieron a través de la historia y nos siguen jodiendo con el sistema yanqui.

-Ahí tiene a Trump.

-No ye Trump. Ye el sistema. Trump ye un payaso que toca poner ahora ahí como pusieron a los anteriores. ¿Quién era Reagan? Otro payaso, un actor malu del Oeste. Hacía unes películes que metía miedo como actor y como presidente ya lu viste.

-Hablando de jóvenes promesas, ¿Asturias, paraíso del jubilata?

-Esta región siempre estuvo en crisis. Todos los que vinieron sacaron la materia prima y aquí solo queden les escombreres, les chimenees de los pozos, los muertos y los jubilaos. Y ellos, a vivir, a Hollywood, a hacer esquí acuático, a mandar a los niños a buenas universidades. Hay que volver a la fesoria. Esa ye la salida. Porque nos dicen «vamos a hacer, vamos a hacer» y siempre ye pal añu que vien. Ye como la variante de Pajares. O como en Gijón, que no hay una puta depuradora. Ellos roben, callen y desaparecen. Y nosotros vamos subsistiendo de la limosna. Eso sí: pasar pasámoslo bien. Y luego encima tenemos la ventaja de que el resto de España nos tenga envidia aunque estemos palmaos en la economía y en les comunicaciones. Que se jodan.

-Han caído hasta los prohombres como Villa, al que bautizó como 'cagun mi manto' y que ahora tiene amnesia.

-Está en la línea del país. Urdangarin no fue y la infanta no sabía nada. No estaba casada con él: vivía con unu del quinto. Esto ye todo una comedia. Lo mismo que lo de Villarejo y que lo de Corinna.

-Confiese: usted que estudió con los curas, ¿ha pecado mucho?

-Con los frailes, que ye lo mismo. Un fraile ye un cura de colores, no en blanco y negro. Pero no: no tengo la sensación de pecar. Ahí soy un poco japonés. El pecao lo dejé el mismo día que salí del colegio y no volví más.

-Acaban de pedir perdón por los casos de pederastia.

-Después del burru muertu, la cebada en rabu. Ahora tira-y de los cojones, que diría mi güela.