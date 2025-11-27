EL COMERCIO celebra hoy en el Acuario Futuro en Femenino La directora general de Igualdad abrirá la jornada, en la que se debatirá sobre el papel de las mujeres y se premiará a la fiscal María Eugenia Prendes

A. C. Busto Gijón Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:10 Comenta Compartir

Futuro en Femenino celebra esta tarde en el Acuario de Gijón una nueva edición. Vanesa Fernández, directora general de Igualdad del Gobierno del Principado de Asturias, será la encargada de abrirla tras la bienvenida de Leticia Álvarez. directora adjunta de EL COMERCIO.

EL PROGRAMA 18 horas Inauguración a cargo de la Vanesa Fernández, director general de Igualdad del Principado de Asturias, y Leticia Álvarez, directora adjunta de EL COMERCIO.

18.10 horas Patricia Pérez habla de 'Entre relatos, objetos y sujetos: las mujeres en la historia del arte' .

18.40 horas Inés Gago, consultora de comunicación, presenta la campaña 'Putero's Academy'.

19 horas Mesa redonda sobre mujeres en profesiones STEAM. Con Leticia Bilbao Cuesta, directora del área de Desarrollo de Fade; María Rivas Ardisana, jefa de recursos humanos de Isastur, y Salomé González Valea, directora de recursos humanos de Gonvarri Metal Structures & Gonvarri Solar Steel.

19.30 horas Entrega del Premio Futuro en Femenino 2025 a María Eugenia Prendes, Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer del Tribunal Supremo.

Tras sus intervenciones llegará la ponencia sobre mujeres en la historia del arte a cargo de Patricia Pérez, historiadora del arte y promotora de 'Cuéntame un cuadro', un proyecto de divulgación cultural, «que convierte la Historia del Arte en una experiencia cercana y entretenida».

Llegará después Inés Gago, consultora de comunicación y una de las autoras de la exitosa campaña 'Putero's Academy', que alerta contra la prostitución de una forma nueva y sin duda llamativa. Le entrevistará en directo Chelo Tuya, periodista de EL COMERCIO.

Posteriormente, se celebrará la mesa redonda 'Mujeres y habilidades massteam', para abordar la iniciativa que promueve el talento femenino en las profesiones STEAM (las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería), Arte y Matemáticas) entre los alumnos asturianos de la ESO. Participarán Leticia Bilbao Cuesta, directora del Área de Desarrollo Empresarial de FADE; María Rivas Ardisana, jefa de recursos humanos en el Grupo Isastur, y Salomé González Valea, directora de Recursos Humanos en Gonvarri Metal Structures & Gonvarri Solar Steel.

La jornada se cerrará con la entrega del Premio Futuro en Femenino 2025, que este año recae en María Eugenia Prendes Menéndez, Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer del Supremo, a quien glosará María de Álvaro, jefa de Contenidos del periódico. Prendes esla máxima autoridad en la lucha contra la violencia machista de la Fiscalía en el Alto Tribunal. Es, de hecho, quien informa a la Fiscalía General del Estado en esta materia, coordina a nivel estatal las actuaciones que se practican y elabora los informes que son elevados al Gobierno de España.

Prendes ingresó en la carrera fiscal en 1988, cuando su primer destino Sevilla. Entre los años 1990 y 1997, ejerció en la Fiscalía Provincial de San Sebastián, donde se centró en justicia juvenil y de menores. Y, desde 1997, entra a formar parte de la Fiscalía asturiana, donde ha sido Fiscal Delegada de Violencia de Género y Violencia Doméstica de Asturias hasta el año pasado, una especialidad en la que es todo un referente. Hace tres años, de hecho, fue galardonada con el reconocimiento 'Meninas' de la Delegación del Gobierno por su trabajo en esta materia.