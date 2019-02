Así se gesta un ciberacosador

Una agresión sostenida en el tiempo, variada y en la que la víctima está en una situación de inferioridad. Esa es la definición clásica de acoso, una descripción en entredicho en los últimos años para una nueva modalidad que, no obstante, está engarzada con la tradicional: el ciberacoso. La proliferación de dispositivos móviles con acceso a internet y el uso de las redes sociales y los programas de mensajería instantánea han hecho aflorar esta nueva práctica que tiene muchos rasgos comunes con la tradicional, pero que también cuenta con sus propias especifidades. Un estudio elaborado por profesores de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo señala que el 95% de los jóvenes asturianos de entre 12 y 18 años cuentan con su propio teléfono móvil y que, de ellos, el 93,5% usan programas de mensajería instantánea en su tiempo libre y el 77,9% son activos en redes sociales. Pero, ¿el simple uso convierte a los jóvenes en potenciales ciberacosadores? «Nuestro estudio pretende indentificar los predictores que pueden llevar a esta situación. Si queremos tener buenos programas de intervención, hay que identificar los factores de riesgo», explica David Álvarez, profesor de la facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo y uno de los firmantes de este estudio que se financió con fondos de la consejería de Empleo del Principado.

Los autores de este estudio realizaron una encuesta anónima a 3.059 jóvenes asturianos de entre 12 y 18 años en la que se les preguntaba por múltiples factores, desde el uso de internet hasta el control parental pasando por si habían realizado alguna vez prácticas acosadoras. «El problema general que nos encontramos con el acoso es que impera la ley del silencio, nadie dice nada.Por eso las encuestas eran anónimas», señala David Álvarez.

El trabajo que han llevado a cabo y otros estudios anteriores les permiten dibujar un abanico de factores de riesgo que, combinados, pueden contribuir a que un joven se convierta en un ciberacosador. El primer rasgo es la impulsividad.«Las redes sociales y los programas de mensajería exigen inmediatez, parece que si no contestas rápido el otro se enfada. Y esto potencia el ciberacoso».

La baja empatía es otro de los rasgos que han identificado como potencialmente peligrosos. Mientras que en el acoso tradicional el agresor puede ver la reacción de la víctima, cuando se hace a través de un terminal móvil esto no es posible. Sin la capacidad de ponerse en la piel del otro, sumarse a este tipo de prácticas es más sencillo.

La familia

La familia también juega un papel importante para evitar que los jóvenes se conviertan en agresores. Pero, el estudio elaborado en la Facultad de Psicología de Oviedo, advierte de que el control parental autoritario no es el método más efectivo.«El control por parte de la familia es un factor de protección, pero lo es mucho más si va acompañado de un contexto de cariño. Los jóvenes dicen que sus padres no les controlan demasiado, lo que no es malo, porque a medida que crecen deben ir teniendo autonomía. Pero si simplemente se les prohibe hacer algo, no va a resultar efectivo.La norma debe ir acompañada de una explicación», señala David Álvarez. En el apartado del control, los autores han encontrado un hecho singular.«Las chicas nos dicen que las controlan más que los chicos».

Aunque si hay un ámbito influyente, ese es el de los amigos. «Lo que hacen en tu círculo de amistades es una influencia mucho más potente que lo que ocurre en tu casa y es más probable que aquí se potencien conductas de riesgo, que te animen o te aplaudan por hacerlo».

Otra de las conclusiones que han extraido de las encuestas es que no hay diferencia apreciable de sexo cuando de ciberacoso se trata. Chicos y chicas mantienen unos parámetros similares cuando hablan de este tipo de prácticas. «En la lista de factores de riesgo está también la desconexión académica, un problema que puede conducir a convertirse en un ciberacosador. «Los datos que hemos recogido en Asturias son similares a los de países de nuestro mismo nivel y cultura.Es un problema compartido y todo lo que subyace es muy parecido», señala David Álvarez.

Cuando se habla de ciberacoso, los expertos se enfrentan a un fenómeno con muchas variables. Si hasta ahora en la definición tradicional estaba el componente de inferioridad en la víctima, con esta nueva modalidad este se diluye. Un defecto físico, «o lo que se supone una virtud, ser el guapo o la guapa de la clase», era suficiente hasta ahora para convertirse en diana.«Ahora cualquiera puede ser la víctima. Basta con que vayas por la playa, por poner un ejemplo, y te hagan una foto que se difunde a través de los dispositivos para convertirte en víctima», explica David Álvarez.

La falta de apoyos en el aula es un factor de riesgo para convertirse en víctima. Con el objetivo de identificar las causas que llevan a un niño a convertirse en diana de sus compañeros, en la Facultad de Psicología preparan un estudio entre alumnos de Primaria. «El objetivo es identificar a los alumnos vulnerables», señala David Álvarez.