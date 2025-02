Las comunidades comienzan a apostar por una vuelta al cole semipresencial

Álvaro Soto Madrid Viernes, 21 de agosto 2020, 13:45 | Actualizado 17:15h. Comenta Compartir

La esperanza de un inicio de curso normalizado en toda España ya no existe y la mayoría de las comunidades están empezando a prepararse para una vuelta al cole semipresencial que combine clases en las aulas con otras telemáticas, aunque algunas se mantienen en la idea de un regreso presencial con mayores medidas de seguridad. Pero los nuevos brotes y la falta de iniciativa del Ministerio de Educación, que hasta el 27 de agosto no se reunirá con las autonomías para presentarles su plan, han convertido este retorno a la escuela en un caos que tiene en vilo a los profesores, a los padres y a los alumnos.

Reducir las ratios de las aulas o incluso crear 'aulas burbuja', contratar más profesores, obligar a los alumnos a usar mascarillas y crear turnos de mañana y de tarde, y en el patio, para que no coincidan todos los escolares, son algunas de las medidas que han puesto sobre la mesa los gobiernos regionales.

Madrid y Navarra serán las primeras comunidades en retomar las clases, el 4 de septiembre. Madrid ha previsto cuatro escenarios y ahora mismo apuesta por el segundo, un plan semipresencial: «Los más pequeños van todos, pero menos alumnos por aula, y que los mayores una parte de la enseñanza fuera 'online' y otra presencial», ha explicado este viernes el consejero de Educación madrileño, Enrique Ossorio. Esta comunidad afrontará un problema añadido para un retorno normal: una huelga de profesores anunciada para septiembre.

Por su parte, Navarra, que ha anunciado este viernes su protocolo, iniciará el curso de forma presencial en todos los niveles y desde octubre en todos los centros el horario lectivo será únicamente de mañana, con mascarillas obligatorias para todos los alumnos a partir del quinto curso de Primaria, con 666 profesores más contratados y con inversiones en equipos. También el País Vasco quiere que el regreso sea presencial y para ello, creará «grupos estables de convivencia», con el objetivo de que los alumnos no se mezclen, y dejará en manos de cada centro la elaboración de protocolos particulares siguiendo las directrices del Ejecutivo regional.

Varias comunidades aún no han decidido qué hacer, pero han comenzado a tomar medidas extraordinarias. Asturias se plantea realizar pruebas PCR a todo el profesorado y exigir mascarillas a los alumnos de más de seis años. Aragón también estudia el uso obligatorio de mascarilla, igual que Cataluña, que apuesta por la presencialidad pese a sus malos datos sanitarios, y Baleares y Canarias manejan varios escenarios.

Autonomías como Galicia (que propondrá la obligatoriedad de la mascarilla en toda España) Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja o Andalucía, que son las que reclaman con más fuerza medidas unitarias para todo el país, están esperando a la actualización de la situación epidemiológica y sobre todo, a la reunión del 27 de agosto y a la Conferencia de Presidentes monográfica sobre educación, anunciada por el Gobierno central, pero aún sin fecha. Por ahora, la Junta ha contratado a 8.000 profesionales adicionales y hará PCR a los profesores cada tres meses.

La Comunidad Valenciana reducirá los ratios de alumnos y contratará personal. Murcia es una de las regiones que más ha concretado: el regreso será completamente presencial en el primer ciclo de Infantil y semipresencial en segundo ciclo de Infantil, Educación Primaria y 1º y 2º de ESO, con presencialidad cuatro días a la semana en aquellos grupos que sobrepasasen los 20 alumnos por aula, en el caso de Infantil y Primaria, y los 24 alumnos por clase en el caso de 1º y 2º de ESO. Extremadura se prepara incluso para que la situación varíe por municipios, es decir, que en algunos los alumnos puedan acudir con cierta normalidad a clase mientras que en otros tengan que recibir la lección desde casa.

El Ministerio de Educación sólo se ha pronunciado en los últimos días a través de Twitter. En esta red social, ha recordado que el pasado 11 de junio (con una situación epidemiológica muy diferente) se alcanzó un acuerdo en la Conferencia Sectorial para priorizar una vuelta al cole presencial «y no dejar a nadie atrás». «El cierre de los centros educativos en marzo ha demostrado una vez más que la escuela es insustituible y que es determinante para los más vulnerables», ha escrito el Ministerio en su cuenta.

Un mensaje similar al que envió este jueves el responsable de Emergencias, Fernando Simón, que abogó por una vuelta a las aulas normalizada, pero que matizó que, si no pudiera darse ese escenario, habría que buscar fórmulas para que los alumnos con menos posibilidades sí pudieran recibir clases presenciales. «Es muy fácil proponer educación 'on-line' para quienes tienen recursos, pero no es lo mismo para un niño que tiene su propia habitación que para otro que la comparte con otros niños y no tiene 'wifi'. Como mínimo ellos tienen que poder recibir educación presencial», aseguró Simón.