Condenan al marido de Esperanza Aguirre a pagar a su hermano 853.732 euros por vender un 'goya' de la familia Un juzgado sentencia que Fernando Ramírez de Haro y Valdés urdió la donación falsa del cuadro y le obliga a compensar a su hermano Íñigo

Azahara Villacorta Gijón Martes, 25 de noviembre 2025, 15:37 Comenta Compartir

Punto final a un culebrón con herencia de por medio, porque el marido de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, Fernando Ramírez de Haro y Valdés, acaba de ser condenado a pagar 853.732,83 euros a uno de sus hermanos, Íñigo, por un cuadro de Goya que vendió en 2012 y que pertenecía a la familia.

Ramírez de Haro y Valdés había vendido el 'goya', que formaba parte de la herencia de su padre (fallecido en el año 2010), al empresario Juan Miguel Villar Mir por 5.800.000 euros (Sotheby's, como intermediaria, se quedó con 684.400) para esquivar la ruina económica.

Y ahora la sentencia, contra la que aún cabe recurso, señala que el marido de la expresidenta de la Comunidad de Madrid nunca entregó a cada uno de sus cuatro hermanos y a una sobrina lo que les correspondía por la venta: poco más de 850.000 euros a cada uno. Así que el juzgado le obliga a dárselos uno de ellos, Íñigo, el demandante.

La obra es un retrato de Valentín Belvís de Moncada Pizarro, conde de Bornos, título que ostenta el marido de Aguirre, que llevaba años en su casa del centro de Madrid cuando el empresario y terrateniente decidió ponerlo a la venta, asfixiado por las deudas. Y Esperanza Aguirre colaboró en la operación porque, según el relato de la acusación, la expresidenta madrileña contactó con varios expertos de la casa de subastas y del Museo del Prado para aclarar la autoría de la obra.

Íñigo Ramírez de Haro, uno de los hermanos de Fernando, pleiteó primero por la vía penal. En su querella le acusaba de engañarlo, urdiendo una falsa donación, y la Audiencia de Madrid, aun admitiendo que la donación había sido «inventada», desestimó el caso en 2023 al considerar que los hermanos «están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil». Al tratarse de un acuerdo familiar -el posterior reparto de los beneficios de la venta-, los jueces concluyeron que no hubo delito.

Entonces Íñigo Ramírez de Haro acudió a la vía civil y ahora un juez ha sentenciado que «el compromiso adquirido por el demandado frente a sus hermanos es jurídicamente válido y eficaz».

«La ausencia de establecimiento de un plazo temporal y de los medios de acreditación de la disponibilidad económica no impide la exigibilidad de la deuda al considerarse que ha transcurrido un tiempo prudencial que no admite más dilaciones en el cumplimiento de lo acordado, pues han existido propuestas diversas para hacerla efectiva, como así lo evidencian los correos cruzados entre las partes y sus hermanos», señala el magistrado.

El fallo llega después de toda una controversia judicial que se remonta, por tanto, a 2020, cuando el hermano del marido de Aguirre se querelló contra él por los delitos de falsedad documental, estafa, apropiación indebida o alzamiento de bienes, administración desleal, blanqueo de capitales y delito societario.

Íñigo Ramírez de Haro denunció que su hermano se apropió del cuadro, que pertenecía a la familia, y no tributó por ello, y que éste se vendió cuando Aguirre presidía la Comunidad y sin que la pintura se protegiese como Bien de Interés Cultural.

La Fiscalía, por su parte, pidió investigar si el marido de la expresidenta madrileña pudo haber defraudado dinero a Hacienda con la venta del cuadro y solo un mes después del archivo judicial de la causa, en marzo de 2023, la Comunidad de Madrid declaró el goya BIC, lo que supuso conceder el máximo grado de protección a esta obra, considerada «un buen ejemplo de los retratos del pintor aragonés de finales del siglo XVIII».

Raíces asturianas y palacete en Pravia

Los Ramírez de Haro son miembros de una larga saga de nobles con raíces asturianas. Fernando, hijo de Ignacio Ramírez de Haro y Pérez de Guzmán, conde de Bornos, Grande de España, y de Beatriz Valdés y Ozores, marquesa de Casa Valdés, en 1975 recibió el condado de Murillo, con Grandeza de España, pero tras la ley de igualdad de sexos en la sucesión de títulos nobiliarios en 2006, lo perdió a favor de su hermana mayor Beatriz.

Sin embargo, tras la muerte de su padre en 2010, la familia aceptó que se mantuviera el orden sucesorio tradicional, por lo que tanto él como Esperanza Aguirre son condes de Bornos, un título que data de 1642, cuando fue creado por Felipe IV.

Casado con Esperanza Aguirre en 1974, el matrimonio, que tiene dos hijos, reside en su palacete del centro de Madrid, en la zona de Malasaña, pero la familia Valdés tiene estrechas vinculaciones con Pravia, donde Aguirre y su marido eran habituales de los veraneos. Hasta que, recientemente, lograron vender el palacio que habían heredado de la madre del aristócrata en el centro de la villa por 750.000 euros después de que el inmueble permaneciese varios años en el mercado y tras sucesivas bajadas de precio.

El Palacio de Omaña se encuentra ubicado en el corazón de la localidad asturiana, concretamente en la plaza Marquesa de Casa Valdés, a unos pocos metros del Consistorio praviano, y fue adquirido por un arquitecto madrileño.

