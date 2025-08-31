El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hospital de Talavera R.C

Un conductor kamikaze provoca una muerte en un choque frontal con cuatro coches y una moto en Toledo

El conductor, que ha dado positivo en el control de alcoholemia, sufre heridas leves y será detenido cuando salga del hospital

J.M.L.

Domingo, 31 de agosto 2025, 13:56

Un conductor de 40 años de edad que circulaba en sentido contrario por la autovía A-5 (Madrid-Extremadura) en sentido Badajoz provocó a última ... hora de la noche del sábado un accidente múltiple con el resultado de una persona muerta y dos heridas, una de ellas grave.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan un posible caso de intoxicación alimentaria múltiple en las fiestas de Avilés
  2. 2 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  3. 3 Boda por todo lo alto de Corín Castro, nieta de Corín Tellado
  4. 4

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  5. 5

    Más de 40.000 asturianos toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  6. 6

    Sierra, adiós a la boutique que mejor ha vestido a los gijoneses
  7. 7

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  8. 8 El Sporting completa su ataque con Óscar Cortes
  9. 9

    DuPont se queda sin fábricas en Asturias al vender su negocio de Nomex, aunque mantendrá los servicios
  10. 10

    El Tartiere volvió a rugir de alegría

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un conductor kamikaze provoca una muerte en un choque frontal con cuatro coches y una moto en Toledo

Un conductor kamikaze provoca una muerte en un choque frontal con cuatro coches y una moto en Toledo